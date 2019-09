Jesewitzer ärgern sich über schnelle Erntefahrzeuge

Jesewitz

Anwohner haben jetzt ihren Unmut über zu schnelle Erntefahrzeuge geäußert, die in Richtung der Biogasanlage auf dem Schwarzen Berg in Gordemitz unterwegs sind. Diese würden seit Anfang September im Zehn-Minuten-Takt fahren und Mais-Häcksel anliefern, sagte die Jesewitzer Ortsvorsteherin Irmtraud Hügl. Sie selbst habe dies schon beobachtet und anschließend „in einer Staubwolke“ gestanden. Außerdem würden die Feldwege in Mitleidenschaft gezogen.

Fahrverhalten „blitzerverdächtig“

Das Fahrverhalten sei ihrer Auffassung nach „blitzerverdächtig“. Gemeinderat Stefan Bär (WV Pehritzsch) stimmte ihr zu: Man könne denken, „dort sind die Panzer langgefahren“. Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) erklärte, dass man den Betrieben nicht vorschreiben könne, wo sie langzufahren hätten.

Infos zur Biogas-Produktion

Hügl will außerdem erfahren haben, dass die Biogas-Produktion, die Bürger in der Gemeinde kritisch sehen, weil sie unter anderem Geruchsprobleme und Verkehrsbelastung befürchten, Ende des Jahres in der Anlage starten soll. Mit Blick darauf gab es nunmehr den Vorschlag, den Betreiber der Anlage im Herbst in den Gemeinderat einzuladen, damit dieser die Öffentlichkeit über sein Vorhaben informiert.

Von nf