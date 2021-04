Eilenburg

Der Baukran steht, der Rohbau wird bereits hochgezogen. Schon im letzten Jahr konnte man an der Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg Bautätigkeit sehen. Das alles deutete darauf hin, dass etwas Großes geplant ist: ein Erweiterungsbau. Dafür ist am Donnerstag der Grundstein gelegt worden.

Die Rohbau-Arbeiten sind im vollen Gange für den Erweiterungsbau an der Tschanter-Oberschule. Quelle: Nico Fliegner

Zweigeschossiger Neubau

Die Bauarbeiten gehen nunmehr richtig los. Entstehen soll ein zweigeschossiger Neubau mit acht Klassenzimmern für die Klassenstufen 5 und 6 sowie weiteren Räumen wie Arzt- und Lehrerzimmer.

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), Stadtplaner Steffen Voigt und Schulleiterin Claudia Rundnick bestückten eine Zeitkapsel mit verschiedenen Dokumenten wie der LVZ und der Baugenehmigung. Die Kapsel wurde dann ins Mauerwerk eingebracht. „Wir freuen uns über den Neubau, weil wir dringend mehr Platz brauchen“, sagte Schulleiterin Rudnick. OBM Scheler erklärte, dass der Erweiterungsbau „ganz wichtig“ sei. Der Bedarf an Räumen sei hoch. Derzeit lernen 600 Mädchen und Jungen an der Tschanter-Schule.

Fertigstellung bis Sommer 2022

Die Bauzeit soll rund zweieinhalb Jahre betragen. Zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 soll der Neubau fertig sein. Die Baukosten betragen insgesamt 5,1 Millionen Euro, wovon 60 Prozent über die Förderrichtlinie Schul-Infra des Freistaates Sachsen gefördert werden.

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (l.) und Steffen Vogt von der Stadtverwaltung mit der Zeitkapsel, die ins Mauerwerk eingesetzt wird. Quelle: Nico Fliegner

Die Friedrich-Tschanter-Oberschule wurde in den Jahren 2009 bis 2012 als dreizügige Oberschule um- und ausgebaut. Die Schülerzahlen wuchsen in den vergangenen Jahren aber enorm an und führten dazu, dass zunehmend Belastungen im Schulbetrieb in Folge der Doppel- und Dreifachnutzungen von Räumen auftraten. Das wird mit dem Neubau dann Geschichte sein.

Von Nico Fliegner