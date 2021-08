Jugendliche machen Eilenburger Stadtteil bunter

Eilenburg

Ein spannendes Ferienprogramm bietet dieser Tage der Jugendklub JuST in Eilenburg an. Dort ist der Graffitikünstler Xin1, alias Benjamin Sprunk aus Leipzig, zu Gast. Gemeinsam wird ein Graffitiprojekt realisiert.

Trafohäuschen wird schöner

„Im vergangen Jahr haben wir auch im Rahmen einen solchen Projektes unsere tristen Garagen im Hinterhof mit Graffiti gestaltet. In diesem Jahr haben wir uns das Trafohäuschen der Eilenburger Stadtwerke vorgenommen“, erzählt der stellvertretende Jugendklubleiter Andre Steinert. Gemeinsam mit den Stadtwerken, dem Verein More Than Subculture Leipzig, dem Jugendklub sowie Künstler Xin1 wurde daraus ein tolles Ferienprojekt für zwölf Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren.

Zu Beginn lernten die Mädchen und Jungen erst einmal den richtigen Umgang mit der Spraydose. Erst danach ging es ans Sprühen. „Das ist eher moderne Kunst. Freestyle und Street Art. Wir wollen damit unseren Stadtteil in Eilenburg Ost ein Stück weit bunter machen. Hier gibt es viel zu viele graue Ecken. Ich hoffe, wir werden noch ganz viel solcher Projekte in der Zukunft umsetzen“, so Steinert.

Schon viel Zuspruch

Große Mühe geben sich Paula Lubawski und Julienne Grubitzsch. Die Teenager sind mit großer Leidenschaft und Energie beim Sprühen dabei. „Wir haben zu Hause erst einmal eine Skizze gemacht. Die haben wir übertragen und dann mit Farbe losgelegt. Ich glaube, das ist doch ganz schick geworden“, so Julienne Grubitzsch.

Von den Passanten und den Anwohnern gab es für die farbliche Gestaltung viel positiven Zuspruch. „Viele haben gemeint, da könnte es viel mehr von geben. Wir schauen mal. Ein Traum wäre es, im Rahmen eines Graffitiprojektes gleich mal eine ganze Hauswand gestalten zu dürfen“, sagt Steinert.

Der Kinder- und Jugendtreff JuST in Eilenburg gehört zum Deutschen Roten Kreuz. Nicht nur in den Ferien bietet der Treff verschiedene Freizeitangebote für Jungen und Mädchen an. Die jungen Leute können dort auch Darts, Kicker und Tischtennis spielen, es gibt verschiedene Kreativangebote und ein kleiner Garten wird bewirtschaftet.

Von Steffen Brost