Jugendlicher raubt Rollstuhlfahrerin in Eilenburg aus

Eilenburg

Es ist ein Albtraum: Mitten am Tag, in einer Unterführung ist am Sonnabend in Eilenburg eine Frau Opfer eines Raubes geworden. Offenbar hat ein unbekannter Jugendlicher am Mittag die Unterführung An der Schondorfer Mark/Bundesstraße 87 für seine Tat genutzt.

Täter macht sich mit Bargeld davon

Wie die Polizei mitteilt, hielt er mit seinem Fahrrad neben einer 64-jährigen Frau, die in ihrem E-Rollstuhl unterwegs war. Er stieg von seinem Rad, entriss der geschockten Frau die Handtasche und durchsuchte ihre Geldbörse. Er stahl Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich, ließ Tasche und Geldbörse zurück und flüchtete vom Tatort.

Ermittlungen wegen Raubes

Wie die Beamten weiter mitteilen, erlitt die Rollstuhlfahrerin leichte Verletzungen, die allerdings nicht medizinisch versorgt werden mussten. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Von lvz