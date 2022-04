Eilenburg

Es ist nicht der ideale Tag, um die neueste Attraktion am Gelände des offenen Jugendtreffs House6 Cloud in Eilenburg zu testen. Kalt ist es, verregnet und ein kräftiger Wind pfeift Hausleiter Guido Kanitz um die Ohren, als er über den leergefegten Skater-Parcours führt. Den Kindern und Jugendlichen, die sonst gerne hier ihre Tricks üben oder die Anlage einfach als Treffpunkt nutzen, ist es offensichtlich zu nass. Kanitz freut sich trotzdem über die neue Grind Rail, die seit dem 2. April nicht nur steht, sondern auch endlich benutzt werden darf.

Neues Hindernis für Eilenburger Skaterbahn

Bei der Rail handelt es sich um eine im Boden verankerte Stange, die beim Skateboarden oder Inlineskating als Hindernis genutzt werden kann. Auf öffentlichen Plätzen müssen häufig Treppengeländer dafür herhalten. „Wir hatten hier vorher schon mal eine andere, aber die war den Jugendlichen zu hoch“, sagt Kanitz. Der Wunsch nach einer niedrigeren Rail konnte mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Landkreises Nordsachsen realisiert werden. Die Installation hat die Firma „Metallbau Wolf“ nach den Vorstellungen der Jugendlichen übernommen. Die beiden Enden der Stange sind nach unten hin abgerundet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Kanitz erklärt, wie’s funktioniert: „Die springen hier mit dem Skateboard ran und rutschen dann an dieser Kante entlang. Das geht auch mit Scootern und BMX-Rädern.“ Er selbst posiert zwar mit dem Board, macht die Tricks aber wohlweislich nicht vor. „Da würde ich mich nur hinlegen. Das überlasse ich denen, die es draufhaben.“ Im Allgemeinen habe sich der 2018 eröffnete Skaterpark, um den viele Initiatoren lange kämpfen mussten, als Hotspot in der Stadt etabliert, sagt der Jugendhausleiter. „Wenn schönes Wetter ist, sind hier nicht selten zwischen 50 und 70 Jugendliche unterwegs. Manche zum Skaten, manche aber auch nur, um einen Treffpunkt mit ihrer Clique zu haben.“

Skater-Festival für den Spätsommer geplant

Natürlich bringe das in der Nachbarschaft auch manche Probleme mit sich – wie etwa Beschwerden über Müll oder die Lautstärke. „Aber letztendlich haben wir es geschafft, die Jugendlichen aus den Stadtteilen hier her zu ziehen und halten so den Kontakt – oder können auch mal Einfluss nehmen.“ Ein eigenes Board ist übrigens für den Besuch der Anlage nicht unbedingt notwendig, denn das Jugendhaus hat einen eigenen Bestand, der ausgeliehen werden kann.

Das Angebot soll in diesem Jahr noch ausgeweitet werden. Ein Workshop für Skater ist fest eingeplant, ein weiterer für Scooterfahrer soll folgen. Im August oder September soll dann ein großes Skateboard-Festival, inclusive verschiedener Wettbewerbe, stattfinden. Ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.

Von Hanna Gerwig