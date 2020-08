Kabarett und mehr: Bürgerhaus in Eilenburg nimmt Fahrt auf

Eilenburg

„Supermanni“ alias Thomas Störel machte am 15. August den Auftakt im Bürgerhaus in Eilenburg nach dem Ende des Corona-Shutdowns, weitere Veranstaltungen werden im September und Oktober folgen. „Die Veranstaltung mit Supermanni war ein guter Trockentest“, sagt Heiko Leihe.

Das müssen Besucher beachten

Der Leiter der Eilenburger Kulturunternehmung, zu dem das Bürgerhaus gehört, ist guter Dinge, was die nächsten Veranstaltungen unter Corona-Auflagen angeht. „Wir haben ein bestätigtes und unbefristetes Hygienekonzept“, erklärte Leihe. Demnach könnten die September- und Oktoberveranstaltungen unter den gebotenen Schutzmaßgaben stattfinden.

Wer als Gast das Bürgerhaus besucht, muss im Eingangsbereich eine Mund-Nasen-Maske tragen. Auf dem Sitzplatz im großen Saal dann nicht mehr. Jede zweite Reihe kann besetzt werden, „bei extrem hoher Nachfrage können wir auch verdichten“, so Leihe weiter. Als Knackpunkt habe sich aber die Getränkeversorgung vor einer Veranstaltung, in der Pause oder danach an der Bar erwiesen, da auch die sich im Eingangsbereich befindet.

Das sind die nächsten Termine

Viele Veranstaltungen, die im Frühjahr und Sommer geplant waren, mussten verschoben werden. Das sind unter anderem die The Firebirds Burlesque Show, der Schäferstadl oder die Multimediashow: Tatra – Berg- und Wildnis-Paradies im Herzen Europas. Aber sie finden statt, im Herbst oder im kommenden Jahr.

Der letzte DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel will jeden Tag an seine Herkunft als Ostdeutscher erinnert werden. Darum habe er statt eines Klingeltons auf seinem Handy die „wunderbare DDR-Nationalhymne“, schreibt der heute 67-Jährige in seinem neuen Buch „In der DDR war ich glücklich. Trotzdem kämpfe ich für die Einheit“. Quelle: dpa

Als nächste Termine stehen das Oldietreffen Gruppe 69 am 12. September und das Gastspiel des Kabaretts Sanftwut mit „Lieber die Katze im Sack als nen Drachen im Bett“ am 26. September auf dem Plan. „Lieder aus den Bergen“, ein Volksmusik-Nachmittag, ist für den 28. September geplant und am 29. September ist Peter-Michael Diestel, Innenminister der letzten DDR-Regierung, zu Gast und präsentiert sein Buch „In der DDR war ich glücklich. Trotzdem kämpfe ich für die Einheit“. Auch im Oktober gibt es acht Veranstaltungen, unter anderem der Schäferstadl am 22. Oktober mit Jodelkönigin Angela Wiedl, und für den November sind zunächst drei angesetzt.

Das Kabarett Sanftwut gastiert in Eilenburg, hier ein Gruppenbild mit (von links): Simone Danaylow, Annemarie Schmidt, Ingolf Serwuschok, Annekatrin Michler und Roman Raschke. Quelle: Andre Kempner

Schutz vor Corona-Ansteckung

Das Bürgerhaus-Team will jedenfalls den Besuchern „den bestmöglichen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus“ bieten. Deshalb gelten Abstandsgebote und Maskenpflicht und auch das Erfassen von Besuchern, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Sinnvoll sei es deshalb, so Heiko Leihe, wenn Besucher bereits einen Zettel mit Name, Anschrift und Telefonnummer mitbringen, denn das vermeidet Wartezeiten. Nico Fliegner

Tickets gibt es in der LVZ-Ticketgalerie in der LVZ-Geschäftsstelle, Torgauer Straße 37 in Eilenburg, oder unter www.ticketgalerie.de und im Bürgerhaus direkt.

Von Nico Fliegner