Kameraden feiern 100 Jahre Feuerwehr Pressen

Pressen

„Die Gewalt des Feuers ist eine Bedrohung für die Menschheit, die so alt ist, wie sie selbst“, mit diesen Worten begrüßte am Samstagabend Roy Kiesewetter, Wehrleiter der FFW Pressen, die geladenen Gäste im Zschettgauer Bürgerraum. Seit 100 Jahren gibt es die Ortsfeuerwehr. Kamerad Andreas Kunze trug die wichtigsten Daten, Fakten und Geschichten zusammen. Als Beweis der Recherche hielt er alte Protokollbücher in der Hand und ließ die Zeit Revue passieren.

Im Jahr 1920 treffen sich 24 Männer im Ort, um die freiwillige Feuerwehr Pressen zu gründen. Karl Richter übernimmt die Wehrleitung. Nun gibt es eine Steigermannschaft, eine Spritzenmannschaft und einen Schriftführer. Eine Armbinde mit Blechschild kennzeichnet die Kameraden. Ihnen wird ein blauer Arbeitsanzug mit Helm und Leibgurt zur Verfügung gestellt. Auf eigene Kosten lassen sich die Freiwilligen eine Uniform schneidern. An Technik sind eine fahrbare Handdruckspritze mit Schläuchen, eine lange Leiter, mehrere Stoffeimer und ein Einreißhaken vorhanden. Stets kann die Wehr mit guter Beteiligung punkten, denn an Versammlungen und Übungen nehmen die damaligen Aktiven regelmäßig teil. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges feiert man regelmäßig gemeinsam. Die initiierten Herbst- und Silvesterbälle beleben das Dorfgeschehen. Feldbrände, ein Werkstattbrand, sowie Scheunenbrände in Rödgen, Naundorf und Liemehna werden gelöscht.

Seit 100 Jahren gibt es die Ortsfeuerwehr und somit ein wichtiger Anlass zum Feiern und ein guter Grund zurückzublicken.

Die NS-Zeit ging auch an ihnen nicht spurlos vorüber. Vereinzelt wurden Männer ausgeschlossen, die die politische Überzeugung seiner Zeit nicht teilten. Auch die Technik wurde in den Kriegsjahren stark beschädigt. Danach stellte sich die Wehr neu auf. Wieder waren es 24 Männer, die sich 1945 zusammenfanden und die Wehr am Leben hielten. 1960 wurde die Behlitzer Wehr in die Pressener Wehr eingegliedert. Vier Jahre später gab es eine Frauenbrandschutzgruppe und nochmal zwei Jahre später zogen die Kameraden in das Gerätehaus ein.

Verbesserung der Technik

Ende der 1950er-Jahre bekamen die Männer und Frauen eine Tragkraftspritze TS 8 die noch heute bei Wettkämpfen im Einsatz ist. Die Eingemeindung hat auch den Übertritt der Wehr in die Muldestadt zur Folge. Letztlich bedeutete das eine Verbesserung der Technik. Die Eilenburger übergaben 2012 ein Löschfahrzeug nach Pressen. Seit zehn Jahren führt Roy Kiesewetter die Wehr im Ort erfolgreich. Zur Festveranstaltung waren natürlich jede Menge Gratulanten anwesend. Oberbürgermeister Ralf Scheler weiß, wie wichtig es ist, dass eine gut funktionierende Wehr in den Orten für Sicherheit sorgt. Glückwünsche überbrachte auch Wolfgang Wenzel vom Kreisfeuerwehrverband und stellvertretender Kreisbrandmeister Cliff Winkler. Stadtwehrleiter Andre Zimmermann gratulierte ebenfalls und wünschte weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

Gemütliches Beisammensein

Befreundete Wehren aus Lindenhayn und die Wehren aus der unmittelbaren Umgebung begangen gemeinsam mit den Gastgebern den festlichen Akt. Zusammen ließen sich die Kameraden das leckere Buffet schmecken und genossen den Abend und das gemütliche Beisammensein.

Von Anke Herold