Eilenburg

Wer künftig an Containerplätzen in Eilenburg leere Flaschen oder Altkleider entsorgt, könnte sich von einem jungen Mann mit Fernglas „verfolgt“ fühlen. „Wir beobachten Dich. Illegale Müllablagerungen werden mit 1000 Euro Bußgeld bestraft“, heißt es in großen Lettern auf einem Plakat. Klingt bedrohlich – ist es gewissermaßen auch. Die Botschaft ist klar: Eilenburg will Müllsündern, die illegal Unrat in Natur oder Stadtgebiet abladen, auf die Spur kommen und hat die Präventions-Kampagne „Ordnung und Sicherheit“ gestartet.

Von Facebook bis zum Plakat

Die soll in den nächsten Wochen umgesetzt werden, zum einen aufklären aber auch auf mögliche Strafen hinweisen. Katharina Eidner vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Sabine Meier vom Ordnungsamt haben das Konzept, das mittlerweile den Stadtausschuss passiert hat, erarbeitet. Dazu zählen Eckpunkte, die auf einfachere Kommunikationswege und den schnellen Draht zu Verantwortlichen setzen: Pressearbeit über den Facebook-Account der Stadt, die extra eingerichtete E-Mail-Adresse zum Ordnungsbereich (ordnung@eilenburg.de), Informationen im Amtsblatt sowie eine bereits angelegte Facebook-Gruppe gehören ebenso dazu wie Aufkleber an Mülleimern, Tonnen oder präsenten Stellen sowie das Anbringen von Plakaten. Sie sind teilweise mit QR-Codes versehen, die mit dem Handy eingescannt den unkomplizierten Kontakt zum Mängelmelder ermöglichen. Das Formular zur Einreichung von Hinweisen und Mängeln ist seit Anfang Mai auf www.eilenburg.de unter dem Bereich „Bürgerservice“ eingestellt.

Aufforderung „Benutzt uns“

„Benutzt uns“ ist einer der Sprüche, die sich als unmissverständliche Aufforderung an die richten, die ihren Zigarettenstummel einfach fallenlassen, Papier oder Abfall ins Gebüsch schmeißen oder – in diesen Corona-Monaten besonders zu beobachten – benutzte Mund- und Nasenschutzmasken auf Straßen und Wegen hinterlassen.

Container so zugemüllt, dass keiner mehr rankommt

Eigentlich würde es ja reichen, wenn jeder seinen Müll so entsorgt, wie er es sollte. Doch das ist eben nicht der Fall, wie der Blick auf die Wertstoffinseln zeigt. 22 für Glas und Altkleider gibt es in der Stadt und vier in den Ortsteilen, von denen einige eher zum Müllplatz mutieren. Warum? Weil Haus- oder Sperrmüll, alte Reifen oder Fernseher abgeladen werden. Sehr zum Ärger der Nutzer, die teilweise nicht an die Container herankommen, aber auch zum Frust der Mitarbeiter, die die Dreckecken einmal im Monat im Auftrag des Landkreises säubern müssen. Schwerpunkte sind die Plätze in der Franz-Mehring-, Marien-, Stein-, Lilien-, Möbius- und Uferstraße, Dorotheenstraße/Nordring und im Gabelweg. Sie sollen in der ersten Phase im Fokus der Kampagne stehen. Später werden alle Standorte einbezogen.

„Petzen“ werden weiter gebraucht

Zu Einwohnerversammlungen ist illegaler Müll immer wieder Thema. So auch jüngst im Stadtteil Mitte. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) schätzte da ein: „Es war und ist Gefahr im Verzug.“ Die Kampagne könne sicher kein Allheilmittel sein, „wir wollen die Bevölkerung aber aktiv für dieses Problem sensibilisieren.“ Auf Aufklärung zu setzen, ist das eine. Ohne die Bürger und deren Selbstdisziplin wird es nicht gehen. „Es gibt überall Möglichkeiten, seinen Müll legal loszuwerden, warum dann illegal“, so Katharina Eidner. Und wer das nicht tut? Auch da sei der Bürgerhinweis gefragt oder anders gesagt: Solange das Bewusstsein nicht greife, würden „Petzen“ gebraucht. Heißt: Wer illegale Müllablagerungen beobachtet, sollte sich als Zeuge zur Verfügung stellen: „Für die Stadt ist das wichtig, wir kommen sonst nicht weiter.“

Remondis an Finanzierung beteiligt

Ob die Maßnahmen greifen oder weitere folgen müssen, wird sich zeigen. Die Kampagne, die ins nächste Jahr hineinreicht, kostet rund 6000 Euro. Unterstützt und größtenteils finanziert wird sie von der Remondis Eilenburg GmbH.

Von Kathrin Kabelitz