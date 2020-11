Klitzschen

Von der Politik fühlen sich die Klitzschener allein gelassen – deshalb wandte sich die BI, die für einen S-Bahn-Halt im Mockrehnaer Ortsteil kämpft, Mitte Oktober an die Politiker Marian Wendt, Christiane Schenderlein und Sebastian Gemkow ( CDU) sowie Landrat Kai Emanuel (parteilos). Zumindest von Wendt haben sie jetzt Post bekommen.

Thomas Stein, Fritz Beck und Olaf Zenker (von links) aus Klitzschen kämpfen für einen Bahnhaltepunkt in Klitzschen. Im Hintergrund ist das Stellwerk zu sehen. Quelle: Nico Fliegner

Es gab mehrere Gesprächsrunden zur Umsetzbarkeit

Er teilte mit, dass er mit dem Landrat mehrfach gesprochen habe, zuletzt habe es zur Frage der Umsetzbarkeit mit Emanuel, Gemkow und Schenderlein am 13. Oktober eine Runde gegeben. „Einige zentrale Gründe sprechen leider gegen eine Reaktivierung“, argumentierte Wendt. So würde der zusätzliche Stopp eine Zeitverzögerung auf der Strecke Torgau-Leipzig von 2 bis 3 Minuten bedeuten. „Die regelmäßig um ,nur’ 2 Minuten verspätete S-Bahn könnte nicht mehr in den City-Tunnel einfahren.“

Hinzu komme die Befürchtung der geringen Auslastung des Halts, die zur Schließung führten. „Auch neueste Untersuchungen lassen kaum auf eine hohe Fahrgastzahl von Aus- und Einsteigern hoffen, die eine derart umgeworfene Taktplanung rechtfertigen würden.“ Den Klitzschenern bleibe aber die Alternative Rufbus, auch für die Fahrt zum Bahnhof Mockrehna.

BI kann Argumente nicht nachvollziehen

Dass Wendt geantwortet hat, rechnet ihm die BI an, so Fritz Beck: „Ihrer Argumentation dürfen die Klitzschener ... allerdings entnehmen, dass unser Problem viel zu unbedeutend ist, um irgendwen zum an einer ... zukunftsfähigen Lösung orientierten zielstrebigen Handeln zu bewegen.“ Beck legt erneut die Argumente dar, die bisher „ins Leere liefen. Jahrelang gab es nur ablehnende Reaktionen ...“ Nach erneutem Drängen gäbe es nun das Angebot des Anrufbusses, „das alles andere als nachhaltig ist“, die Möglichkeiten gegenüber der S-Bahn-Anbindung seien zudem eingeschränkt. Letztlich sei die technische Undurchführbarkeit das zentrale Argument „Ihrer Ablehnung der Unterstützung unseres auf Teilhabe und Nachhaltigkeit zielenden Anliegens.“ Das drohende Fahrplan- und Tunnelchaos solle nun ein sinnvolles politisches Handeln unmöglich machen: „Das ist keineswegs überzeugend. Sollte das ... ernst gemeint sein, würde dies ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit unserer Gesellschaft wecken.“

