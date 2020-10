Eilenburg

Vor dem Eilenburger Polizeirevier am Dr.-Külz-Ring und im Kreuzungsbereich Torgauer Straße geht es derzeit tief in die Erde. „Genau sind es sechs Meter“, erklärt Jens Schöne von der Geotech-GmbH aus Delitzsch. Im Auftrag des Versorgungsverbandes Eilenburg - Wurzen, der eine 80 bis 100 Jahre alte und damit ausgediente Wasserleitung ersetzen will, sucht das Unternehmen nach möglichen Überbleibseln aus dem Zweiten Weltkrieg. Uwe Wiesner, Projektleiter vom Versorgungsverband: „Wir befinden uns hier schließlich laut Aussage aus dem Rathaus in einem Bombenabwurfgebiet.“

Bohrungen alle anderthalb Meter

Stephan Kröber von der Geotech-GmbH aus Delitzsch sammelt Daten mit dem Datalogger. Jürgen Scheffler von Aqua-Service-Rohrleitungsbau schaut genau hin. Schließlich hängt von den Ergebnissen auch ab, wann seine Leute so richtig loslegen können. Quelle: Ilka Fischer

Um da sicher zu gehen, setzen die Delitzscher im Abstand von anderthalb Metern die Sondierungsbohrungen. „In diesen wird dann“, so Jens Schöne, „ein Kunststoffrohr mit einer Messsonde eingelassen.“ Sein Kollege Stephan Kröber erfasst die Ergebnisse mit einem Datalogger. Konkret interessieren sie sich für Magnetfelder, die dann noch in dieser Woche am Rechner im Büro auf mögliche relevante Störungen hin ausgewertet werden. Finden sie solche Anomalien, dann muss noch näher erkundet, freigelegt und identifiziert werden. Das eigentliche Entschärfen würde im Falle des Falles der staatliche Kampf- und Räumdienst übernehmen.

Mit ersten Bohrungen gibt es erste Überraschung

Für Uwe Wiesner ist die Baustelle mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 160 000 Euro aber nicht nur wegen der Kampfmittelsuche eine besondere Herausforderung. „Schon bei den ersten Bohrungen am Montag gab es Hindernisse.“ Vermutlich seien sie im Dr.-Külz-Ring auf nicht eingezeichnete Reste der alten Stadtmauer gestoßen. Deshalb würde es Sinn machen, die Leitungstrasse zwischen Steinstraße und Samuelisdamm um rund 70 Zentimeter zu verschieben. „Das muss aber noch“ so Uwe Wiesner, „mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden.“

Baufirma steht auf Abruf

Der Dr.-Külz-Ring bleibt im Bereich des Polizeireviers bis auf Weiteres gesperrt. Quelle: Ilka Fischer

Dass es nicht noch zu weiteren Überraschungen kommt, hofft Uwe Wiesner auch für die Firma Aqua-Service Rohrleitungsbau aus Liebschützberg. Diese unterstützt schließlich nicht nur die Bohruntersuchungen, sondern, so deren Geschäftsführer Jürgen Scheffler, „stehen auch vier bis fünf Männer für den eigentlichen Leitungsbau bereit“. Konkret soll dieser bis zum Ende des Jahres auf der jetzt untersuchten Trasse erfolgen. Im nächsten Jahr folgen dann weitere 200 Meter in der Röberstraße zwischen Stein- und Kranoldstraße.

Knotenpunkt wird komplett erneuert

In der Torgauer Straße selbst, so erklärt Uwe Wiesner noch, erfolgt der Leitungstausch nur im Bereich zwischen Dr.-Külz-Ring und Nordring. Der Leitungsquerschnitt wird dabei erhöht, doch vor allem werden hier die Knotenpunkte der fünf abzweigenden Leitungen aus der Kleinen Mauerstraße, dem Nordring und dem Dr.-Külz-Ring vollständig erneuert.

Von Ilka Fischer