Kanalbau in Gräfendorf ist beendet

Gräfendorf

Der Abwasserzweckverband (AZV) Heidelbach hat den Mischwasserkanal in Gräfendorf erneuert und damit die letzte, seit Juni laufende Baumaßnahme dieser Art im Ort abgeschlossen. In der Lindenallee und in der Wildenhainer Straße wurden 325 Meter Kanal verlegt. Als Rohrmaterial kam Kunststoffrohr zum Einsatz.

Trinkwasserleitung wurde ebenfalls neu verlegt

In der Ortslage erfolgte parallel zum Kanalbau der Ersatzneubau der Trinkwasserleitung auf einer Länge von 430 Metern. Durch die Verlegung der Trinkwasserleitung im gemeinsamen Rohrgraben mit dem Mischwasserkanal wurde das Nachhaltigkeitsprinzip berücksichtigt und umgesetzt. Die Kosten für Straßenaufbruch und -wiederherstellung sowie für die Baustelleneinrichtung und die Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Umleitungsführung wurden vom AZV und dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen ( VEW) anteilig im Verhältnis der Auftragssummen an den Baubetrieb beauftragt.

Maßnahmen kosten fast 400 000 Euro

„Die Baukosten für den Kanalbau betragen 250 000 Euro und für den Ersatzneubau der Trinkwasserleitung berechnet der Baubetrieb Kosten in Höhe von 148 000 Euro“, so Bürgermeister Peter Klepel (parteilos).

Von LVZ