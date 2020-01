Kann Landschule Mockrehna bei künftigen Lehrern punkten?

Mockrehna

8.24 Uhr, Gleis 2, Hauptbahnhof Leipzig. Unter dem Motto „Pädagog*innen auf’s Land“ fuhren am Freitag zwölf Lehramtsanwärter der Universität Leipzig nach Mockrehna. Ihr Ziel: Landluft schnuppern,die Oberschule besuchen und einmal sehen, was eine moderne Schule auf dem Land zu bieten hat.

Mit dabei: Charlotte Koch. Sie studiert Kunst und Französisch auf Lehramt. Einen Job auf dem Land, zu dem man gut pendeln kann, kann sie sich gut vorstellen. „Ich würde gerne in Leipzig bleiben. Ich denke jedoch, dass es unwahrscheinlich ist, hier einen Platz zu bekommen.“ Deswegen zieht sie das Leipziger Umland in Betracht. Von der Exkursion erhofft sie sich, eine Schule kennenzulernen, die ihren Erwartungen entspricht: „Ich hoffe auf eine Schule, in der ein offener und schülerzentrierter Unterricht stattfindet und die bereit ist für Veränderungen.“ Außerdem hofft sie, einen Ansprechpartner zu finden, der ihr bei dem Einstieg in die Berufswelt helfen kann.

Schere zwischen Berufseinsteigern und Aussteigern wächst

Begleitet wurden die Lehramtsanwärter von Uta Schladitz, Amtsleiterin für Wirtschaftsförderung und Tourismus im Landkreis Nordsachsen. Sie macht sich Sorgen, dass in Zukunft Lehrkräfte im Landkreis fehlen könnten. „Wir haben Bedarf an jungen Lehrkräften, da in den nächsten Jahren viele Lehrer in den Ruhestand gehen werden“, erklärt Schaditz. „Die Schere zwischen denen, die in den Arbeitsalltag einsteigen und denen, die ihn verlassen, können wir nicht mehr kompensieren.“ Dies betreffe nicht nur die Schulen.

Empfangen wurden die Studierenden von Rosemarie Krieglsteiner, Schulleiterin der Oberschule Mockrehna. Im Musikzimmer hatten die Studierenden die Möglichkeit, mit Krieglsteiner, Landrat Kai Emanuel ( CDU), Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) und Musik- und Englischlehrer Christian Friedrich, der selbst von Leipzig nach Mockrehna pendelt, über die Arbeit auf einer Landschule zu sprechen und Fragen zu stellen: Wie steht es um die Inklusion? Gibt es Sprachreisen ins Ausland? Wie modern ist die Ausstattung?

„Müssen selbst aktiv werden“

Landrat Kai Emanuel erhofft sich von der Veranstaltung, dass mehr junge Menschen aufs Land ziehen. Er sagt, man könne den Fachkräftemangel auf dem Land nicht nur bejammern: „Wer die Großstadt gewohnt ist, der muss auch erstmal die Vorteile des Landlebens kennenlernen. Wir müssen daher selbst aktiv werden.“ Das Land Sachsen lockt angehende Lehrer mit einer monatlichen Zulage von 1000 Euro, wenn sie ihren Anwärter-Dienst im ländlichen Raum absolvieren. Am liebsten seien dem Landrat jedoch Pädagogen, die sich auch langfristig vorstellen können, ihren Lebensmittelpunkt auf das Dorf oder in die Kleinstadt zu verlegen. Dies sei wichtig für die Identifikation mit dem Ort.

Ein Projekt der Fachkräfteallianz Nordsachsen

Charlotte Koch jedenfalls hat die Exkursion überzeugt. „Ich bin sehr begeistert, dass es die Möglichkeit gibt, auf die Schule zuzugehen.“ Auch die Modernität und das Engagement der Schule habe ihr gefallen. „Nur schade, dass hier kein Französisch angeboten wird.“ Die Option, eine Stelle auf dem Land in Betracht zu ziehen, habe sich durch die Exkursion jedenfalls nicht verändert. Jetzt will sie sich jedoch erstmal auf das Staatsexamen konzentrieren.

„Pädagog*innen auf’s Land“ ist ein Unterprojekt von „Quer denken“ der Fachkräfteallianz Nordsachsen. „Quer denken“ will Geistes- und Sozialwissenschaftler an Unternehmen in ländlichen Regionen vermitteln. „Pädagog*innen auf’s Land“ richtet sich speziell an Lehrer.

Von Bastian Schröder