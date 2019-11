Kardiologen geben Tipps zur Vorbeugung von Herzkrankheiten

Eilenburg

Auf die Frage, wie viele Besucher er zum zehnjährigen Jubiläum des Herztages erwartet, antwortet Dr. Michael Leicht am Donnerstagnachmittag im Bürgerhaus: „Mehr als im Vorjahr“. Das hat zum Start schon mal geklappt. 170 Besucher hörten dem Kardiologen und seinen Kollegen Chefarzt Heiko Scherf und Dr. Markus Vogelsang aus der Klinik Eilenburg aufmerksam zum Thema „Plötzlicher Herztod“ zu. Jährlich würden in Deutschland knapp 65 000 Menschen einen erleiden. Dabei treffe es Männer häufiger als Frauen, erklärt Michael Leicht, Eilenburger Facharzt für innere Medizin und Kardiologie. Im großen Saal erläutert er den Besuchern die Ursachen für den plötzlichen Herztod. Die Nachfrage für derartige Vorträge sei sehr groß, so der Facharzt. „Nach den Veranstaltungen kam in den letzten Jahren immer wieder die Frage, ob es nächstes Jahr erneut eine geben wird“, sagt Leicht.

Info-Tag am 13.November in Bad Düben Am Mittwoch lädt das Mediclin Reha-Zentrum Bad Düben aus Anlass der Herzwochen zur Informationsveranstaltung „Kann ein Herz plötzlich sterben?” ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. In seinem Vortrag referiert Nikolay Kolev, Chefarzt der Fachklinik für Kardiologie, über Symptome, Ursachen sowie Möglichkeiten der Prävention. „Wichtig ist, dass man über Risikofaktoren informiert und aufzeigt, dass es Maßnahmen gibt, diesem Ereignis entgegen zu wirken“, erklärt der Experte. „Die koronare Herzkrankheit liegt dem plötzlichen Herztod am häufigsten zugrunde, aber auch Herzmuskel- und Herzklappenerkankungen oder genetische Faktoren können Auslöser sein.“ Los geht es um 17.30 Uhr. Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen 0können sich Interessierte unter der Telefonnummer 034243 792214 melden.

„Man denkt ja immer nur an Krebs“

Adelheid Stolle ist 69 Jahre alt. Mit ihrem Ehemann ist sie extra aus Glaucha gekommen. Beide haben Herzprobleme und wollten sich deshalb besser informieren. „Man denkt ja immer nur an den Krebs“, sagt die 69-Jährige. Deshalb wünscht sie sich, dass es auch zu anderen Krankheiten häufiger öffentliche Vorträge gibt. Die Anweisungen zur Ersthilfe im Falle eines plötzlichen Herztodes findet sie gut und nützlich. Sie selbst würde trotzdem Panik bekommen und keinen kühlen Kopf bewahren können, wenn so etwas in ihrer Anwesenheit passieren sollte. „Es ist aber wichtig, gut über solche Abläufe informiert zu werden“, sagt Stolle.

Veranstaltungen richten sich nicht nur an die Altersgruppe über 60

Da Herzkrankheiten nicht nur ältere Menschen betreffen, wünscht sich Michael Leicht mehr junge Besucher zu sehen. „Wir haben die Veranstaltung ja nicht nur an Patienten im Alter über 60 gerichtet. Leider sehe ich in den Reihen doch eher das mittlere bis höhere Alter vertreten.“ Das Gesundheitsbewusstsein bei der jüngeren Bevölkerung müsse steigen, sagt der Kardiologe. „Wenn ich junge Patienten abfrage, rauchen sie, konsumieren regelmäßig Alkohol und bewegen sich kaum“, bedauert Leicht den Zustand. Seine Empfehlung: 300 Minuten Bewegung pro Woche. „Wie man das aufteilt, ist jedem selbst überlassen“, sagt der Arzt. Dabei betont er, dass sich Konditionssportarten gut eignen: Rad fahren, schwimmen oder laufen. Ausdauersportarten sind seine Empfehlung, auch weil man sie bis ins hohe Alter betreiben kann.

Prüfen, rufen, drücken, schocken

Im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung kommt in das Thema beim Vortrag von Dr. Markus Vogelsang. Lebhaft erklärt er, was in solch stressigen Situationen zu tun ist. Dabei sollte man sich merken: prüfen, rufen, drücken und schocken. Die vier Schritte seien ausschlaggebend dafür, dass einem Menschen vom Notdienst tatsächlich noch geholfen werden kann. Diese Tipps nimmt auch Melanie Stabenow gern mit. Sie ist 23 Jahre alt und seit drei Jahren Altenpflegerin im Pflegedienst Immisch in Eilenburg. Sie hat viele Informationen mitgenommen, für ihren Beruf und Situationen im Privatleben: „Es ist mir noch nicht passiert, dass ich jemanden reanimieren musste. Aber es kann ja jeden Tag soweit sein, ob im Berufsalltag oder privat auf der Straße.“

Von Elena Boshkovska