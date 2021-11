Eilenburg

In Eilenburg regieren wieder die Narren. Pünktlich 11.11 Uhr fand am Donnerstag maskiert und unter Einhaltung der Corona-Auflagen die Schlüsselübergabe am Rathaus statt. Mathias Gürke, Vorsitzender des Eilenburger Carneval Clubs, freute sich über den regen Besuch: „Letztes Jahr konnten wir unser 50-jähriges Jubiläum nicht groß feiern, umso mehr wollten wir es uns nicht nehmen lassen, die 5. Jahreszeit einzuläuten“.

Zur Galerie Der Eilenburger Karnevalsverein hat am 11.11. 2021 um 11.11 Uhr Bürgermeister Ralf Scheler den Schlüssel zum Rathaus abgenommen. Mit einem Programm auf dem Eilenburger Marktplatz läuten die Karnevalisten die 5. Jahreszeit ein.

Die Planungen konzentrieren sich aktuell auf das Karnevalswochenende im Februar. Mit der Weiberfastnacht soll es am letzten Februar-Wochenende 2022 starten, am 25. Februar ist die große Jubiläumsparty geplant. Wie und ob diese umgesetzt werden kann, ist noch nicht klar.

Und so lief der 11.11. ab: Die Gardetanzgruppen brachten den Marktplatz zum Klatschen und Mitwippen und die ganz Kleinen sorgten mit ihrem Biene-Maja-Tanz für ein Lächeln bei den etwa 100 Besucherinnen und Besuchern, die sich auf dem Marktplatz eingefunden hatten. Mathias Gürke wünschte allen Närrinnen und Narren eine erfolgreiche neue Session. Über die weitere Planung der Veranstaltung will der Verein in den kommenden Wochen auf seinen Social-Media-Kanälen informieren.

Auch in Bad Düben wollen wieder die Narren an die Macht. Die Schlüsselübergabe wurde aber kurzfristig aufgrund der aktuellen Lage abgesagt.

Von Juliane Staretzek