Karneval in Bad Düben und Eilenburg: Wie wird die neue Session?

Wie närrisch wird der Winter 2021/22? Genau einen Monat vor dem Start in die neue Session stehen die Karnevalisten vor mehr Fragen als Antworten. Nach dem coronabedingten Auf und Ab und den vielen Absagen in den Faschingsmonaten 2020 und 2021 ist die für die Freunde des bunten Tumultes wohl wichtigste Ansage – die Karnevalclubs in Eilenburg und Bad Düben planen zumindest närrisch. Auch wenn niemand weiß, inwieweit auch diesmal die Pandemie das Geschehen bestimmt.

Eilenburg: Die ersten Termine stehen

Der Eilenburger Carneval Club (ECC) hat zwei Termine fest im Blick – die Übergabe des Rathaus-Schlüssels am 11.11. und zwei Tage später das 4. Gerd-Engelmann-Tanz-Gedenkturnier, in Erinnerung an ECC-Urgestein Gerd Engelmann, dem das freundschaftliche Miteinander verschiedener Vereine immer am Herzen lag. „Wir sind in Gesprächen mit dem Gesundheitsamt und der Stadt, was geht, wird sich noch entscheiden“, so ECC-Vorsitzender Mathias Gürke. Wie es danach weitergeht, ist unklar. „Wir sind auf jeden Fall am Planen, schieben ja auch noch die 50 vor uns her, wollen das nicht wieder ausfallen lassen“, blickt Gürke auf fünf Jahrzehnte Bestehen, die es aus dem Vorjahr noch zu feiern gilt. Ob und in welcher Form Saal-Veranstaltungen stattfinden können, bleibt abzuwarten. Und der Rosenmontagsumzug? „Das wär das Bonbon“, zuckt Gürke auch da mit den Schultern.

Volle Fußballstadien, Oktoberfest im Zelt und offene Clubs in den Innenstädten – überall gibt es Lockerungen. Einige bleiben trotzdem auf der Strecke. Ratlosigkeit herrscht deshalb auch beim Hammermühler Karnevalsverein (HKV) Bad Düben. Man habe zwar die Parole ausgegeben, in allen Gruppen „volle Pulle“ zu üben – aber: „Nach der abgesagten 46. Karnevalssession, die nur mit einer Schlüsselübergabe am 11.11. gelebt wurde, steht nicht fest, ob wir die 47. stattfinden lassen können. Niemand weiß, wie man es gestalten kann. Unsere Planungen laufen aber. Lediglich der 11.11. scheint momentan sicher“, ist HKV-Präsident Matthias Lachmann niedergeschlagen. Bereits jetzt steht fest, dass auch der Weiberfasching und der Kinderkarneval ausfallen. An der großen HKV-Gala halte man zwar noch fest, aber die Bedingungen sind alles andere als gut. „Geplant ist der 26. Februar im Heide Spa. Aber nur mit 120 genehmigten Gästen im Saal – das rechnet sich für uns nicht. Die Kosten sind so hoch, wir müssten die Eintrittspreise hochschrauben. Da kommt niemand mehr“, so Lachmann.

Training hier – Abwarten da

Seine Mitglieder stehen in Wartestellung. In einigen Gruppen wird bereits trainiert, anderswo glühen die Köpfe, wie was machbar ist. „Wir haben schon andere Räume ins Auge gefasst, wollen aber erst die Gespräche mit dem Heide Spa abwarten.“ Die prekäre Lage ist dem HKV-Präsidenten anzusehen. Der 58-Jährige ist unglücklich, angesichts der düsteren Aussichten. „Ich bin ganz schön kaputt, weil ich vieles allein machen muss. Das halte ich nicht mehr lange durch. Ich muss mir einiges durch den Kopf gehen lassen. Auch im Hinblick auf unsere Neuwahlen im kommenden Jahr“, kritisiert das Oberhaupt die fehlende Unterstützung.

Mitglieder-Zahl in Eilenburg stabil, in Bad Düben sinkend

Anders als bei den Kollegen in Eilenburg, wo die Mitgliederzahl stabil geblieben ist, haben in Bad Düben schon einige die Narrenschar verlassen. Aktuell stehen 48 aktive und rund 40 fördernde Mitglieder in den Reihen des HKV. Die große Garde hat sich jetzt komplett aufgelöst. Deshalb sucht der Verein Tänzerinnen für seine Blau-Weiße Garde – Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren. Bei Interesse einfach beim HKV-Präsidenten Matthias Lachmann unter der Telefonnummer 0174 6104820 melden.

