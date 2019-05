Hohenprießnitz

Noch ist ja unklar, ob dem Jahrhundertsommer 2018 in diesem Jahr ein weiterer folgt. Doch eins ist gewiss: Auf dem Hohenprießnitzer Schloss geht es auf jeden Fall heiß und abwechslungsreich daher. Denn Schlossherr Konrad Obermüller, der bei der Besucherresonanz der ersten Schlossfestspiele 2018 durchaus noch Luft nach oben sah, sagt heute: „Kultur ist ein hartes Geschäft, da braucht es einen längeren Atem.“ Und den hat der Schlossherr. Nachdem er bei den ersten Schlossfestspielen die Münchener Freiheit nach Hohenprießnitz holte, dürften in diesem Jahr der Auftritt von Karussell am Freitag, dem 26. Juli, und von Heinz Rudolf Kunze am Tag darauf die absoluten Highlights sein.

Karussell kann man schon für 25 Euro lauschen

Schlossmanager Robert Schmidt: „Nachdem die Schlossfestspiele im vergangenen Jahr nach den Sommerferien stattfanden, haben wir die Höhepunkte in diesem Jahr bewusst in die Ferienzeit gelegt.“ Die Kartenpreise sind dabei durchaus moderat. So lässt sich Karussell von einem Stehplatz aus bereits für 24,45 Euro verfolgen, sitzend sind es rund fünf Euro mehr. Bei Heinz Rudolf Kunze werden nur Sitzplätze verkauft, die mit 42,05 Euro zu Buche schlagen.

Orchestra of Leningrad Region spielt an drei Tagen

Doch es gibt nicht nur diese Highlights. Auch schon die Tage zuvor können sich Musikfreunde auf Open-Air-Konzerte im besonderen Ambiente des Hohenprießnitzer Schlosshofes freuen, wobei die Karten dafür zwischen 28,85 und maximal 38,75 Euro kosten. So bringt das Taurida State Symphony Orchestra of Leningrad Region am Dienstag, dem 23. Juli, mit bekannten Filmmusiken den Fluch der Karibik nach Hohenprießnitz, lässt aber beispielsweise auch den Gladiator auferstehen und die Titanic untergehen. Am Tag darauf spielt das hochkarätig besetzte Orchester unter der Leitung von Vassily Sinaisky gemeinsam mit den Gewinnern des Wettbewerbs der Schlossfestspiele, am Donnerstag lädt es dann zum Sinfoniekonzert ein.

Festspiele starten Pfingstsonntag

Da das von Konrad Obermüller gepachtete Macherner Schloss in diesem Jahr für öffentliche Veranstaltungen dieser Art aufgrund behördlicher Auflagen in Sachen Brandschutz nicht zur Verfügung steht, finden die Schlossfestspiele in diesem Jahr übrigens nur in Hohenprießnitz statt. Mit „Sieben auf einen Streich“ könnte man die sieben Sonntagskonzerte überschreiben, die jeweils 15 Uhr starten. Los geht es bereits am Pfingstsonntag, wenn die Festspiele im Rahmen des 10. Musikfestes der Dübener Heide mit Schülern verschiedener Musikschulen der Region eröffnet werden. Am Sonntag darauf wird dann beispielsweise das Bläserquintett Carion im Rahmen der Sommertöne aufspielen. Und zum Abschluss am Sonntag, dem 21. Juli, ist beispielsweise das Bad Dübener Quintett Anima bereits fest gebucht.

Kartenverkauf läuft

Der Kartenverkauf für Karussell und Heinz Rudolf Kunze, für die es die Tickets auch in den LVZ-Geschäftsstellen gibt, läuft bereits auf Hochtouren. Die Karten für die übrigen Konzerte gibt es im Wohlfühl Café in Eilenburg, in der Buchhandlung Lehmann in Bad Düben, bei der Floristik in Hohenprießnitz sowie im Fährhaus Gruna. Karten können aber auch telefonisch unter 09405/50150 oder per Mail festspiele2019@t-online.de bestellt werden.

Weitere Informationen zu den Konzerten gibt es unter www.festspiele2019.de

Von Ilka Fischer