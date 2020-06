Zschepplin

Für Kay Kunath, der eine gewisse Aufregung gar nicht leugnen wollte, war es ein guter Start. In seiner ersten Sitzung als Zscheppliner Bürgermeister konnten in reichlich zwei Stunden 30 Tagesordnungspunkte abgehandelt werden – so gut wie alle einstimmig. Dies betraf unter anderem auch den Haushalt, der die Weichen für das Dorfgemeinschaftshaus Krippehna, die Sanierung des Werkraumes an der Grundschule und für den Umbau von vier Bushaltestellen stellt.

Mit zwei Wahlen geht es los

Los ging es bei der Sitzung, die wegen der Corona-Auflagen am Dienstag im Naundorfer Saal stattfand und von einem Dutzend Besucher verfolgt wurde, aber mit zwei Wahlen. Mit Zustimmung aller Gemeinderäte wurde dabei auf eine geheime Abstimmung verzichtet. Nachdem Jutta Burkhardt (Gemeinsame Wählervereinigung Zschepplin - GWVerklärt hatte, dass sie „die Vereidigung von Kay Kunath sehr gern machen möchte“, wurde sie einstimmig dazu bestimmt. Der Sachbearbeiter Katastrophenschutz Kay Kunath, der bei der Bürgermeisterwahl am 8. März mit 62 Prozent überzeugend siegte, verzichtete dann bei seiner Eidesformel auf jeglichen religiösen Zusatz.

Danach konnte der 45-Jährige seinerseits zur ersten Amtshandlung schreiten und Steffen Rother verpflichten. Dieser übernimmt nun seinen Platz als Gemeinderat bei der GWV.

Udo Dietze wird Vize

Jutta Burckhardt war es danach erneut, die Udo Dietze (GWV) für das ebenfalls neu zu besetzende Amt des stellvertretenden Bürgermeisters vorschlug. Ihr schlossen sich dann auch noch Erhard Naumann (GWV) und Mirko Held ( CDU) an. Erhard Naumann sagte, dass sich Udo Dietze als Hohenprießnitzer mit Hohenprießnitz, das die größten Probleme habe, bestens auskenne. Mirko Held ( CDU) hob zudem das notwendige Wissen hervor, das dieser als langjähriger Gemeinderat habe. Udo Dietze, der bei der Bürgermeisterwahl mit 19,2 Prozent der Zweitplatzierte war, blieb der einzige Kandidat und wurde danach ebenfalls einstimmig gewählt.

Von Ilka Fischer