Kay Kunath ist in Zschepplin Chef von 100 Feuerwehrleuten

Zschepplin

Kay Kunath gehört bereits mit 46 Jahren zu den dienstältesten Wehrleitern bei der Feuerwehr. Seit 20 Jahren leitet er die Gemeindefeuerwehr Zschepplin, in der fünf Ortswehren und über 100 aktive Kameraden vereinigt sind. Die LVZ sprach mit dem Krippehnaer, der in Naundorf aufwuchs.

Wie kam es eigentlich dazu, dass sie bereits mit 26 Jahren Wehrleiter wurden?

1999 wurde das neue Brandschutzgesetz eingeführt, das erstmals Gemeindewehrleiter vorschrieb. Roswitha Berkes, die damals ja auch schon Bürgermeisterin war, sprach mich an. Dabei bin ich erst 1994 mit 21 Jahren, und damit nach meiner Banklehre in Baden-Württemberg, zur Feuerwehr in Naundorf gekommen. Offensichtlich habe ich aber beim Aufbau der Jugendwehr in Naundorf und mit meiner sonstigen Arbeit überzeugt. Auch die damaligen fünf Orts-Wehrleiter und deren Stellvertreter haben sich dann einstimmig für mich ausgesprochen. Vielleicht waren sie aber auch nur froh, dass sie sich zumindest etwas Bürokratie vom Halse halten konnten …

Was macht eigentlich ein Feuerwehrchef ?

Wir haben in unserer Gemeinde zum Glück fünf sehr gut funktionierende und stabile Ortswehren in Hohenprießnitz, Zschepplin, Krippehna, Naundorf und Glaucha. Sie sind mit etwa 20 aktiven Kameraden alle relativ gleich stark. Sie müssen bei Bränden, Hilfeleistungen, Unfällen und zunehmend auch bei Unwettern aber auch gemeinsam agieren können. In der Gesamtgemeinde werden sie rund 50-mal pro Jahr zur Hilfe gerufen. Da mitunter mehrere Ortswehren ausrücken müssen, kommt jede Ortswehr auf 12 bis 18 Einsätze. Neben der normalen Ausbildung braucht es da auch Übungen für das Zusammenspiel. Das alles muss ebenso organisiert werden wie soziale Sachen, bei denen sich die Kameraden beteiligen. Denn in vielen Dörfern wäre ohne die Kameraden kein Dorffest und kein Maifeuer denkbar. Zwei- bis dreimal pro Woche bin ich damit bestimmt im Feuerwehreinsatz – im Büro, bei der Ausbildung, im Depot oder auch einfach unterwegs in der Gemeinde.

Inzwischen haben Sie aber auch beruflich mit der Feuerwehr zu tun?

Für mich war es ein Glücksfall, dass ich vor zehn Jahren meine Leidenschaft für die Feuerwehr auch mit beruflichen Verpflichtungen verbinden konnte. Nach einem kurzen Zwischenspiel in der Rettungsleitstelle wechselte ich im März 2009 ins Landratsamt und bin dort Sachbearbeiter Katastrophenschutz. Hier kann ich meine Erfahrungen aus der Arbeit in der Gemeindewehr, aber auch die aus der als stellvertretender Kreisbrandmeister mit dem Inspektionsbereich Eilenburg einfließen lassen.

Welche Einsätze sind Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?

Da gibt es viele. Der kurioseste Einsatz war vielleicht der 2010 im Landgut Noitzsch. Damals hatte eine riesige Halle gebrannt, gefühlt 100 Kühe waren ausgebüxt. Obwohl sich die Kameraden auch als Cowboys betätigten und die Kühe einfingen, ließ es sich nicht verhindern, dass die Bullen bei den Kühen außerplanmäßig für Nachwuchs sorgten.

Ganz anders geartet waren die Kellerbrände in den Hohenprießnitzer Neubauten, die uns ab 2014 in Atem hielten. Einmal mussten hier 20 Leute evakuiert werden. Zum Glück ging alles glimpflich ab. Dennoch waren wir sehr erleichtert, als 2016 die zwei, voneinander unabhängig agierenden, Brandstifter gefasst wurden.

Die umfassendsten Einsätze waren neben denen bei den Hochwasserereignissen 2002 und 2013 einer im Jahre 2010. Damals stand nach Starkregen die Ortsdurchfahrt Krippehna komplett unter Wasser. Große Herausforderungen stellen für uns zudem die Stürme da. Kyrill im Januar 2007, Herwart im Oktober 2017 und Friederike im Januar 2018 haben unseren Kameraden viel abverlangt.

Die Naundorfer Wehr hält zudem einen ganz speziellen Rekord?

Das kann man so sagen. 2008 hatte ein Dachstuhl direkt neben dem Depot gebrannt. Das Feuerwehrauto musste also nur vor das Garagentor fahren. Ausfahrt und Eintreffen war damit eins. Schneller und kürzer geht nicht.

Von Ilka Fischer