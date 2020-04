Kay Kunath ist jetzt Bürgermeister in Zschepplin

Zschepplin

Eine Woche ist Zschepplins neuer Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) im Amt – auf dem Stuhl seines Bürgermeister-Büros im Gemeindeamt in Naundorf aber hat der 46-Jährige bisher noch nicht gesessen. Das hat seinen Grund. Kunath startet seinen ehrenamtlichen Job in äußerst unruhigen Zeiten. Dass die Corona-Pandemie einen standesgemäßen Amtsantritt bisher unmöglich gemacht hat, nimmt er dennoch locker. „Mir tut es aber um Frau Berkes leid, deren Abschied letzte Woche nach über 30 Jahren einfach so über die Bühne ging. Das war so nicht geplant und eine Feier wird nachgeholt“, verspricht ihr Nachfolger.

Amtszeit von Kay Kunath begann nach Ostern

Am Dienstag nach Ostern endete die Ära der Naundorferin nach über 30 Jahren. Knapp zweieinhalb Stunden dauerte die Übergabe an jenem Tag an Kay Kunath, der seit 15. April nun offiziell Orts-Chef ist. „Es ist trotzdem alles recht überschaubar, weil ja der Verwaltungsverband Eilenburg-West unsere erfüllende Verwaltung ist.“ Was Behördenarbeit bedeutet, weiß Kay Kunath dennoch genau. Seit 2009 arbeitet er im Landratsamt als Sachbearbeiter Katastrophenschutz, ist zudem stellvertretender Kreisbrandmeister im Inspektionsbereich Eilenburg. Erfahrung hat er ausreichend gesammelt, „auch jene, die man sich vielleicht nicht abgucken muss“, fügt er mit einem Augenzwinkern an.

Bisher keine Antrittsbesuche

Kay Kunath weiß, bis zum normalen Bürgermeister-Alltag wird es dauern. Geplante Antritts- und Vorstellungsbesuche in Einrichtungen oder bei Gewerbetreibenden sowie Bürgersprechstunden müssen derzeit warten. Ansprechbar ist er in seiner neuen Funktion dennoch jederzeit. Hier und da gibt es Fragen zur Umsetzung der Allgemeinverfügungen, er steht mit den Kita-Leiterinnen in Kontakt, heute sind Abstimmungs-Gespräche im Verwaltungsverband Eilenburg-West geplant, der einen Großteil der Verwaltungsarbeit für Zschepplin und Jesewitz innehat. Ein Thema ist die nächste Sitzung des Gemeinderates, die voraussichtlich Ende Mai stattfindet. Auch einen Termin für ein Mitarbeiter-Gespräch mit dem Bauhof-Leiter hat der Neue ausgemacht.

Kay Kunath wurde im ersten Wahlgang gewählt

Mit 61,7 Prozent hatte der 46-jährige Krippehnaer Anfang März bereits im ersten Wahlgang den Sprung ins ehrenamtliche Bürgermeisteramt der knapp 3000 Einwohner zählenden Gemeinde Zschepplin geschafft und den Hohenprießnitzer Udo Dietze (parteilos, 19,2 Prozent) sowie den Glauchaer Thomas Hartmann ( CDU) auf die Plätze verwiesen.

