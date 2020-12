Doberschütz

Ausgerechnet jetzt, in einer Zeit, wo die Menschen angehalten sind, zu Hause zu bleiben und Kontakte wegen der Corona-Pandemie zu vermeiden, müssen sie auf eine liebgewordene Freizeitbeschäftigung immer mal wieder verzichten: das Fernsehen. „Wir haben regelmäßig kein TV-Signal“, erzählt Rentner Erhard Kurth, der in der Eilenburger Chaussee in Doberschütz wohnt.

Glasfaserstrecke beschädigt

Betroffen sei er nicht allein, sondern viele seiner Nachbarn, die wie er über Kabel Deutschland die TV-Programme empfangen. An das Unternehmen habe er sich bereits gewandt, doch dort konnte man ihm nicht weiterhelfen. Inzwischen kann er wieder fernsehen. Er fragt sich nur: wie lange?

Tatsächlich ist dem Unternehmen, das zu Vodafone gehört, ein TV-Ausfall bekannt. Es habe sich vom 2. bis 4. Dezember um eine lokale Störung „in einem kleinen Teil des Kabelnetzes“ von Vodafone gehandelt, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Bei Bauarbeiten sei eine unterirdische Glasfaserstrecke im Vodafone-Netz beschädigt worden. „Seit dem 4. Dezember, 15.15 Uhr, steht der TV-Empfang in Doberschütz wieder in gewohnter Qualität zur Verfügung. Wir bitten die betroffenen Kabelkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, so Sprecherin Heike Koring. Betroffen waren 179 Haushalte mit Kabelanschluss, die vorübergehend kein Kabel-TV empfangen konnten.

Ärgernis bleibt

Koring bedauert zugleich, dass es dem Kundenservice nicht immer möglich sei, „sofort Aussagen zum Störungsgrund oder zur voraussichtlichen Dauer zu treffen. Das gilt zum Beispiel, wenn umfangreiche Reparatur- und Tiefbauarbeiten notwendig sind. Wir bitten dafür um Verständnis.“

Familie Kurth nimmt das zur Kenntnis, empfindet diese und andere Störungen im Kabelnetz aber trotzdem als Ärgernis. „Das kann ja kein Dauerzustand sein“, sagt der Doberschützer. „Früher hatten wir eine Antennengemeinschaft und da funktionierte alles.“ Er überlegt nun, sich eine eigene TV-Sat-Anlage anzuschaffen – damit er künftig nicht mehr in die Röhre gucken muss. Nico Fliegner

