„Die Trinkwasserversorgung in Deutschland ist kein Übertragungsweg von Coronaviren.“ Darauf verweist der Trinkwasserverband Eilenburg-Wurzen vorsorglich. Einen Baustopp gibt es bald am neuen Wasserwerk in Wedelwitz – planmäßig. Das für Freitag vorgesehene Richtfest fällt aus.