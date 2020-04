Kekse, Waffen, Schaumgebäck – Hubert Juhnke sucht Nachfolger für Biskuitmanufaktur

Laußig

Gespannt verfolgt der siebenjährige Franz wie sein Opa Hubert Juhnke von der Laußiger Biskuitmanufaktur die Teile für die anstehende Keksproduktion montiert. Franz wäre der Wunschkandidat von Opa, wenn es um die Übernahme des Familienunternehmens geht. Doch Franz ist dafür noch ein bisschen jung. „Bis Franz dazu in der Lage ist, müsste ich bis neunzig arbeiten“, sagte der fünffache Großvater. Gemeinsam mit seiner Frau Ingrid sucht der 69-Jährige dennoch so langsam nach einem Nachfolger für seine Manufaktur. Denn auch Ehefrau Ingrid ist schon Ende sechzig und beide wollen ihr über die Jahre aufgebautes Familienunternehmen perspektivisch in die richtigen Hände weitergeben.

In gute Hände

Hubert und Ingrid Juhnke von der Laußiger Biskuitmanufaktur suchen einen Nachfolger für das Unternehmen. Enkel Franz ist mit seinen sieben Jahren dafür noch etwas zu jung. Quelle: Steffen Brost

„Es ist an der Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Ich werde in diesem Jahr 70. Doch ich werde mir genug Zeit lassen, meinen Betrieb in gute Hände abzugeben“, so Juhnke. Auf jeden Fall soll es jemand sein, der Spaß an diesem Job hat, kreativ ist sowie bewusst und verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umgeht und mit viel Herzblut an die Sache geht. „Ich wäre auch nicht abgeneigt, meine Biskuitmanufaktur an eine Gruppe interessierter Menschen als Genossenschaft abzugeben. Auch andere Formen sind denkbar. Es wird die Zeit bringen, wie es weitergeht. Ich habe mir derzeit noch keinen Termin gesetzt, bis das über die Bühne gegangen sein soll“, blickt Juhnke hoffnungsvoll in die Zukunft.

Schaumgebäck ist der Renner

Juhnke ist Alleinunterhalter. Der Verfahrenstechniker und Diplom-Ingenieur für Lebensmitteltechnologie gründete vor zehn Jahren die Laußiger Biskuitmanufaktur. Vorher war der Geschäftsmann Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung eines mittelständischen Betriebes für Spezialgebäcke. Aktuell hat der Laußiger rund 20 Produkte, vom Keks über die Waffel und Biskuit bis zum süßen Schaum, im Angebot. Vor allem seine Schaumgebäcke sind der Renner. Aber auch Spritz- und Formgebäcke wie der klassische Keks sind beliebt.

Mit den meisten seiner Produkte ist der Betrieb gegenwärtig bei verschiedenen Supermarktketten gelistet. Außerdem stehen die Gebäcke in Regalen von regionalen Vermarktern. „Bei uns wird immer frisch produziert. Deswegen haben wir nie viel Ware auf Vorrat. Wir produzieren in der Regel zwei- bis dreimal pro Woche in kleinen Chargen“, so Juhnke weiter.

Biologische Zutaten

Gelegentlich tüftelt der Laußiger auch an neuen Rezepturen. Dann setzt er sich an den Computer und erstellt eine Rezeptur und backt in Kleinversuchen. Zwischendurch erfolgen immer wieder interne Verkostungen. Anschließend wird die technische Machbarkeit untersucht und wie die vorhandenen Maschinen für das jeweilige Produkt umgebaut werden können, ehe es in die Herstellung geht. Dann wird alles bis zur Serienreife entwickelt. Der 69-Jährige setzt dabei auch auf biologische Zutaten seiner Gebäcke. Hafer und Dinkel sowie zuckerfreie Kekse aus Mürbeteig und Spritzgebäck gehören zur Palette der Manufaktur.

Durch Zufall nach Laußig

Dass Juhnke gerade in Laußig zwischen Eilenburg und Bad Düben seine Manufaktur baute, ist eher ein Zufall. „Eigentlich war alles in Eilenburg auf dem ehemaligen ECW-Gelände geplant. Doch 2002 spülte das Hochwasser mein Vorhaben sprichwörtlich in die Mulde. Eine Begegnung mit dem damaligen Laußiger Amtsverweser Dieter Zebrowski sorgte dafür, dass ich das ehemalige Lehrlingswohnheim kaufen konnte und dort meine Manufaktur bauen konnte“, erinnerte sich Juhnke.

Für die Zeit nach einer Übergabe an seinen Nachfolger hat der Laußiger auch schon Pläne. Aktuell baut er sein Häuschen in der Gemeinde altersgerecht um. „Und wenn ich noch möglichst lange Fahrradfahren kann ohne Elektroantrieb, dann ist alles gut“, lachte der Geschäftsmann.

