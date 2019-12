Eilenburg

Der Versuch, einen Balkon festlich zu schmücken, hätte in der Nacht zum Freitag in Eilenburg beinahe zu einem Brand geführt. Wie die Polizei berichtete, hatte eine 72 Jahre alte Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Donnerstagabend eine Grabkerze auf den Balkon gestellt und angezündet. Sie habe zudem verschiedene Pflanzen sowie einen kleinen Tannenbaum um die Kerze herum drapiert. Dann ging sie in ihre Wohnung. In der Nacht fingen die Pflanzen sowie ein Tisch, Teile der Balkonumrandung und ein Sichtschutz Feuer, berichtete die Polizei weiter. Die Mieterin merkte nichts, dafür ihre Nachbarin. Die Frau informierte sofort die 72-Jährige, die daraufhin die Flammen selbst löschen konnte.

Polizisten bemerken Feuerschein

Auch Polizeibeamte hatten gegen 2.30 Uhr Feuerschein bemerkt und waren dem nachgegangen. Als sie in die Wohnung kamen, war das Feuer aber bereits gelöscht. Auch die Kameraden der Feuerwehr mussten nicht ausrücken.

Die Frau müsse sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten, so die Polizei.

Von lvz