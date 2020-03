Kfz-Meister aus Authausen klagt über zu viel Bürokratie

Authausen

Uwe Kaiser kann sich über mangelnde Aufträge nicht beklagen. Vor seinem Grundstück in Authausen stehen ein großer Sattelauflieger und mehrere kleine Autos, in der Werkstatt wartet gerade ein Fahrzeug auf eine Anhängekupplung. Der KfZ-Meister hat gut zu tun. Oftmals muss er auch am Wochenende ran. Da sind Fahrten wie jüngst nach Leipzig, wo er von der Handwerkskammer den Silbernen Meisterbrief auf einer Festveranstaltung verliehen bekommen hat, eher die Ausnahme.

Nochmal die Schulbank gedrückt

Den Silbernen Meisterbrief gab’s, weil Uwe Kaiser vor 25 Jahren eine Kfz-Meisterausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. „Ein ehemaliger Kollege kam damals auf die Idee. Das war ja die Zeit nach der Wende und vieles war neu“, erzählt der 57-Jährige. Also drückte der gelernte Traktorenschlosser, der bis 1991 in der LPG in Authausen, danach in Autohäusern in Eilenburg und Bitterfeld arbeitete, nochmal zwei Jahre die Schulbank.

Eigene Werkstatt gegründet

Sein Unternehmen gründete er erst vor zehn Jahren, weil er nicht länger als Angestellter arbeiten wollte. Er fühlte sich ausgenutzt und schlecht bezahlt. „Nochmal bei einem Krauter arbeiten – das mache ich nicht“, habe er sich damals gesagt. So investierte er in seine eigene kleine Werkstatt, repariert seither alle Automarken, kümmert sich um Hauptuntersuchung und Tüv. Die Kunden kommen aus der näheren Umgebung, aber auch aus Delitzsch und Leipzig sind Fahrzeughalter dabei.

Bürokratie ärgert ihn

Was ihn ärgert, ist die viele Bürokratie. Neben seinem eigentlichen Handwerk sitzt er unzählige Stunden am Computer. 60 bis 70 Wochenarbeitsstunden sind keine Seltenheit. Ärgerlich findet er auch immer wieder neue Regelungen und Gesetze, die meistens mit Investitionen für ihn verbunden sind. Erst kürzlich steckte er 7000 Euro in einen neuen Bremsprüfstand. Ohne den könnte er Leistungen nicht mehr anbieten. „Ich kann zwar von der Werkstatt leben, aber reich wird man davon nicht“, erzählt er.

Zeit für Familie wichtig

Trotz der vielen Arbeit ist ihm die gemeinsame Zeit mit seiner Frau verbunden mit ein, zwei Reisen im Jahr wichtig. Und dann hofft er, in zehn Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen zu können. Dann hat er das Rentenalter erreicht. Seine kleine Werkstatt wird wohl dann schließen.

