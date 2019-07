Eilenburg

Die 27-jährige Fahrerin eines Opel Zafira bog am Sonntag früh gegen 6.45 Uhr in Eilenburg von der Marienstraße nach links auf die Bergstraße ab. Dort beachtete sie einen entgegenkommenden Mazda nicht, an seinem Steuer saß eine 43-jährige Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Mazda-Fahrerin und zwei Insassen verletzt

Dabei wurde ein zehnjähriger Insasse im Mazda schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die Mazda-Fahrerin und ein weiterer Insasse, 16 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen und konnten ambulant behandelt werden.

Polizei ermittelt gegen Opel-Fahrerin

Gegen die Opel-Fahrerin ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

