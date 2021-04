Kinder kriegen in Coronazeiten – Mütter aus Nordsachsen erzählen

Oschatz/Torgau

Ein Baby in der Corona-Zeit bekommen – das ist für viele Eltern nicht einfach. Doch umso länger die Pandemie geht, umso mehr Babys werden auch in dieser Zeit geboren. Als die heute 28-jährige Larissa Melzig schwanger geworden ist, wusste sie jedoch noch nichts von dem Virus und wie dieses die Welt auf den Kopf stellt. Damals war noch alles ganz normal.

Larissa Melzig (28) aus Oschatz mit ihrer Tochter. Quelle: Kristin Engel

Es war im September 2019, als das junge Paar von der Schwangerschaft erfuhr. „Irgendwie war es für mich persönlich sogar ganz gut abgepasst“, gibt die junge Mutter zu. Denn als die ganzen Sorgen in der Schule bezüglich der unterschiedlichen Maßnahmen starteten, musste Larissa Melzig in das Beschäftigungsverbot. „Mir tat es leid, da mich meine Kollegen von der Schule sicherlich gebraucht hätten. Gerade wegen der Notbetreuung. Denn am Montag darauf wurde die Schule geschlossen. Viele Eltern und Schüler hatten Sorgen. Sie wollten wissen, wie es weiter geht.“

„Ich habe Amazon prime leer geguckt und war spazieren“

Doch Larissa Melzig lag nur im Bett oder im Krankenhaus. Besonders im ersten Drittel der Schwangerschaft ging es ihr gar nicht gut und so konnte sie auch nicht unterstützend zur Seite stehen. „Und das gerade in der Zeit, wo man die Schwangerschaft eigentlich genießen sollte. Wo man sich noch mit Freunden zum Kaffee trinken hätte treffen können. Doch der Arzt hatte mir Entspannung empfohlen.“ Daher wurde nichts aus der gemeinsamen Zeit mit Freunden, und durch die Corona-Pandemie sollte diese Zeit auch später nicht folgen. „Ich habe Amazon prime leer geguckt und war spazieren. Was anderes war nicht möglich.“

„Eigentlich wollte man über die Ängste vor der Geburt sprechen“

Sie war erleichtert, dass der Geburtsvorbereitungskurs im Februar 2020 ganz normal stattfinden konnte – ohne Einschränkungen. Danach seien die Termine mit der Hebamme schwierig gewesen. „Die Hebammen sollten nur zu den Frauen, wo es dringend notwendig war. Alles andere wurde am Telefon geklärt. Eigentlich wollte man über die Ängste vor der Geburt sprechen, darüber, wie es im Krankenhaus sein wird. Doch durch Corona war das nicht wirklich möglich. Anfang Mai war das Krankenhaus dann für Besucher komplett dicht. Ich meldete mich online im Krankenhaus an. Da ich eine Vorerkrankung habe, durfte ich für die entsprechenden Untersuchungen ins Krankenhaus kommen. Also eines muss ich dem St. Georg-Krankenhaus wirklich zugute halten: Trotz Mundschutz, Desinfektion und Abstandsregelungen haben die Ärzte und Schwestern nie Ängste geweckt und haben es geschafft, die Muttis zu beruhigen. Sie haben wirklich ein tolles Einfühlungsvermögen.“

Plötzlich sollte der Vater nicht mit in den Kreißsaal

Doch dann kam der große Hammer. Der errechnete Geburtstermin war am 25. Mai. Um Ostern herum wurde dann verkündet, dass bei der Geburt nicht einmal die Väter mit in den Kreißsaal dürfen. „Das war für uns kein logischer Schritt. Man schläft im selben Bett, benutzt das selbe Geschirr, der Vater fährt mich zum Krankenhaus und darf dann nicht bei der Geburt dabei sein? Eine Begleitperson ist wichtig und beruhigt einen. So muss die Hebamme das alles abfangen. Als eine Petition gegen diese Vorgaben gestartet wurde, haben wir natürlich auch unterschrieben“, erinnert sich die 28-Jährige. Zu ihrer Erleichterung wurde diese Vorgehensweise zwei Wochen später wieder aufgehoben und der Kindsvater durfte bei der Geburt dabei sein. Dennoch war alles etwas anders.

„Im Anschluss gingen wir in Leipzig immer noch Essen und Bummeln“

Die damals angehende junge Mutter wurde mittels Gurgeltest negativ auf Corona getestet. Da das Baby nicht am errechneten Termin auf die Welt kommen wollte, musste sie jeden Tag für das CT und den Ultraschall in die Klinik. Ihr Partner saß derweil jedes Mal im Wartezimmer. „Einmal hatte es sogar zwei Stunden gedauert. Da dachte er schon, dass es los geht. Doch dem war nicht so. Im Anschluss gingen wir in Leipzig immer noch Essen und Bummeln. Das war zu der Zeit wieder möglich. Auch wenn eine Maske nötig war.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Maske hat Larissa Melzig auch bei den Untersuchungen nie gestört. Nie hatte sie das Gefühl, keine Luft zu bekommen und sah diese dadurch relativ gelassen, war jedoch froh, dass sie diese bei der Entbindung nicht tragen musste. Am 1. Juni wurde sie schließlich stationär aufgenommen und die Geburt eingeleitet. „Ich hatte auf Station mein Zimmer bezogen und lief immer auf und ab.“ Dann ging alles ganz schnell. Ihr Freund wurde gerufen, musste warten, bis es in den Kreißsaal ging, und binnen 45 Minuten kam das kleine Töchterchen am 2. Juni auf die Welt.

„Man konnte sich so ganz auf das Kind konzentrieren“

„Wir hatten noch zwei Stunden für uns, bevor mein Freund wieder gehen musste. Ursprünglich war der Plan, dass wir ein Familienzimmer nehmen. Das war dann nicht mehr möglich. Das Gute war jedoch, dass jede Frau ein Einzelzimmer hatte und man sich so ganz auf das Kind konzentrieren konnte. Ich musste auch keinen potenziellen Besucher auf die Zeit nach dem Krankenhaus vertrösten. Jedem war klar, dass sie nicht ins Krankenhaus kommen durften. Und so hatte ich viel Zeit gemeinsam mit meiner Tochter. Das war schön. Die Ärzte meinten, dass die Frauen dadurch auch alle viel entspannter waren.“

„So hatten wir auch viel Zeit für uns“

Währenddessen bereitete der frisch gebackene Papa zu Hause alles vor, baute das Babybettchen auf und hing eine Girlande an die Zimmerdecke. „Wir haben uns das Babyzubehör zum großen Teil von Bekannten abgeholt und die Sachen sprichwörtlich über den Gartenzaun gereicht. Es war natürlich traurig, dass man sich nicht mit Freunden treffen konnte. Im Mutterschutz will man ja die schönen Sachen erleben. Gerade in der ersten Zeit. Und auch die Familie hatte nicht so viele Gelegenheiten, mit der Maus zusammen zu sein. Doch so hatten wir auch viel Zeit für uns.“

Vaterschaftsanerkennung war schwieriger

Der Rückbildungskurs konnte im September stattfinden. Eine Schwierigkeit gab es jedoch während der Zeit: Die Vaterschaftsanerkennung. „Wir hatten schon vorab dem Jugendamt alle wichtigen Unterlagen für das gemeinsame Sorgerecht geschickt. Das war kein Problem und wir bekamen die Urkunde. Mit dieser sollten wir zum Standesamt, um die Vaterschaftsanerkennung zu beantragen. Dort haben wir ewig keinen Termin bekommen. Doch das war uns wichtig. Wenn der Frau etwas passiert, hat der Vater sonst keinen Anspruch auf das Kind. Am Ende klappte es erst nach der Geburt“, bedauert die Oschatzerin.

Aber das ist vergessen. Nun ist alles super. Im Sommer haben beide gemeinsam zwei Monate Elternzeit. Da sollte es eigentlich auf viele kleine Kurzurlaube gehen. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, bleibt abzuwarten.

Lesen Sie auch:

Lydia Henkel aus Torgau: „Das wäre furchtbar gewesen, wenn ich da allein durchgemusst hätte“

„Meine Tochter kennt keine fremden Menschen. Daher bin ich gespannt, wie die Eingewöhnungszeit in der Kita werden wird“, sagt Lydia Henkel. Ihre Tochter ist knapp ein Jahr alt und somit genau im „Corona-Jahr“ zur Welt gekommen. Warum Nora keine fremden Menschen kennt? Eben genau aus diesem Grund. Ihre Eltern haben sich an die Vorgaben der Kontaktbegrenzung gehalten. Oma und Opa sind so ziemlich die einzigen anderen Menschen, die die Kleine bisher richtig kennengelernt hat. Wenn doch mal ein „Fremder“ die Wohnung betritt, macht sie große Augen und dann laufen oft auch die Tränen. „Das ist eine der größten Schwierigkeiten für uns auf Grund von Corona, sagt die junge Mutter.

Lydia Henkel (30) aus Torgau mit Töchterchen Nora. Quelle: Kristin Engel

„Man kann erkennen, dass sie bei Kindern schon Lust drauf hätte, diese kennenzulernen. Besuch von Erwachsenen ist richtig selten. Wenn, dann sieht sie diese draußen“, so die Torgauerin. Lydia Henkel ist nicht zum ersten Mal Mutter geworden. Sohnemann Fred ist mittlerweile fünf Jahre.

Im August 2019 erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft. Als die Pandemie hierzulande begann, war die heute 30-Jährige bereits hochschwanger. Es war nicht mehr lange hin, bis sie von allen Seiten die Nachricht erhielt, dass Männer nicht mehr mit in den Kreißsaal dürfen. „Meine Hormone spielten ja so schon verrückt. Doch dann wurde es noch schlimmer. Ich wusste, dass ich jemanden an meiner Seite brauchen würde. Das wäre furchtbar gewesen, wenn ich da allein durch gemusst hätte“, erinnert sie sich an ihre Gedanken in diesem Moment. „Ich habe jeden Tag meine Hebamme gefragt, ob sie bereits etwas Genaueres wüsste. Mein Geburtsvorbereitungskurs konnte noch ganz normal stattfinden. Ich weiß noch wie ich dachte ‚Jetzt geht das hier los wie bei ‚The walking dead‘. Das wird doch in drei Wochen sicher wieder vorbei sein.‘ Es waren nämlich nur noch drei Wochen bis zur Entbindung. Das war damals ganz schön naiv gedacht.“

Vater durfte mit Begleitschein mit in den Kreißsaal

Letztendlich hatte sie viel Glück und ihr Mann durfte mit einem Begleitschein mit in den Kreißsaal. „Am 17. April gingen am frühen Morgen die Wehen los. Ich bin dann erst einmal noch spazieren gegangen. Ich wollte nicht so lange im Krankenhaus sein. Danach ging es dann ins Kreiskrankenhaus Torgau und zwei Stunden später war Nora auf der Welt. Mein Mann durfte die Zeit danach zusammen mit mir genießen. Ich kam später auf die Wöchnerinnenstation. Schön war es, dass keine Besucher ins Krankenhaus kamen und man konnte in Ruhe stillen und all das. Man hat dann ja auch mit sich selbst zu tun.“

„Fred durfte sein Schwesterchen nicht sehen“

Ihr Mann durfte sie einmal am Tag besuchen. So lange er wollte. Nur der kleine Fred durfte nicht mit ins Krankenhaus, was für Mutter und Sohn eine schwere Zeit war. „Fred durfte sein Schwesterchen nicht sehen. Er hat geweint. Und auch ich durfte mein Kind nicht sehen. Das war sehr hart für mich. Eigentlich sollte ich noch einen Tag länger im Krankenhaus bleiben. Doch nach drei Tagen sind wir nach Hause gegangen. Fred hat unten auf dem Parkplatz auf mich gewartet. Er hat sich so gefreut. Die nächsten Tage war ich erst einmal in meiner Blase und bekam gar nicht mit, was um mich herum geschah“, erinnert sich die Torgauerin.

„Für Fred war es im ersten Lockdown richtig schrecklich“

Die meiste Zeit konnte Fred nicht in den Kindergarten gehen. Was Vorteile, aber auch Nachteile hatte. „Ich musste ihn früh nicht für die Kita fertig machen und ihn hinbringen. Aber es war dadurch auch eine sehr anstrengende Zeit. Die ersten sieben Wochen soll ja eigentlich alles etwas langsamer gehen. Doch das war nicht wirklich der Fall.“ An einem Rückbildungskurs nahm die junge Mutter noch teil. Doch die anderen Kurse, wie das Babyschwimmen oder der Kanga-Kurs, die sie bei Fred machen konnte, waren bei Nora nicht möglich.

„Für Fred war es im ersten Lockdown richtig schrecklich, dass er seine Kumpel nicht sehen durfte. Beim zweiten war es für ihn nicht mehr ganz so schlimm. Die Kleine ist echt auf Zack. Beide konnten sich miteinander beschäftigen. Es ist schon schlimm, aber man gewöhnt sich daran. Dass man dieses Mal keine Mamas treffen kann, um sich über Probleme auszutauschen, fehlte mir schon sehr. Und auch Babykurse hätte ich gerne gemacht. Und nun das mit dem Fremdeln. Aber auch das bekommen wir sicher hin“, sagt Lydia Henkel optimistisch.

Von Kristin Engel