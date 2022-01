Kinderstadt Eilenburg 2022: Es gibt noch freie Plätze

Eilenburg

Schrauben, Planen, Nägel sowie weiteres Baumaterial gibt es bereits für die Kinderstadt, die im Sommer im Eilenburger Osten entstehen soll. Teilnehmer werden indes noch gesucht. Das Motto des beliebten Sommerferien-Events wird zuvor von den Kindern selbst bestimmt. Die Treffen finden im Mai und Juni statt, bevor in der ersten Sommerferienwoche vom 18. bis 23. Juli im und am Kinder- & Jugendtreff JuST gewerkelt, getüftelt und gestaltet wird.

Experimente mit Energie

„Wir haben dieses Jahr neue Unterstützung bekommen. Damit wird auch ein neues Thema gesetzt: Experimente mit Energie. Das heißt, wir werden alternative Energie spielerisch ausprobieren“, berichtet Conny Plescher, die Leiterin des Projektes. Sie ist Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Berg. Die Kinderstadt lebe von der Möglichkeit, sich handwerklich auszuprobieren. Die Initiatorin zeigt sich hinsichtlich der Corona-Situation positiv: „Die letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, dass ein Sommerferienprogramm möglich ist. Wenn es Hygieneauflagen gibt, werden wir es auch damit umsetzen können“.

40 Kinder können bei der Kinderstadt mitmachen

Das Angebot ist für 40 Kinder ausgelegt. „Ich würde mich freuen, wenn sich noch Kinder aus Eilenburg-Ost anmelden, aus allen anderen Schulen haben wir schon Anmeldungen. Jeder kann mitmachen“, sagt Conny Plescher. Umgesetzt wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der Diakonie Delitzsch/Eilenburg und der Jugendarbeit in Eilenburg. „Ohne die gemeinsame Arbeit wäre dies nicht möglich“, beteuert Conny Plescher.

Regionale Firmen unterstützen die Kinderstadt

Die Kinderstadt Eilenburg ist in der Region verankert und wird von den umliegenden Firmen unterstützt. Neben den ersten finanziellen Spenden, welche von der EWV, den Stadtwerken, EBAWE und der Model Group schon eingegangen sind, gab es auch die erste Sachspende des Sonderposten Baumarkts.

Bis jetzt haben sich 22 Kinder angemeldet. Mitmachen kann jeder zwischen acht und zwölf Jahren. Das Anmeldeformular sowie Infos gibt es auf der Webseite www.kinderstadt-eilenburg.de. Anmeldeschluss ist der 31. Januar.

Von Juliane Staretzek