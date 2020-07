Eilenburg/Bad Düben

Corona hat auch das Alltagsleben in der Kirche ausgebremst. Doch in Sachen Bau bleibt es links und rechts der Mulde spannend. Hier gibt es einen Überblick für die Pfarrbereiche Eilenburg, Sprotta und Bad Düben.

Pfarrbereich Eilenburg : Laternen-Reparatur startet

Nikolaikirche in Eilenburg: Ab 20. Juli bis voraussichtlich Ende September wird die Laterne am Wahrzeichen der Stadt repariert. Die barocke Turmhaube war 1997 auf das Gotteshaus gehoben worden. Dass man damals aber keine Verkleidung mit Kupferschutzblech der acht hölzernen Laternenstiele genehmigte, rächt sich jetzt. Die nun notwendige Reparatur kostet unter anderem aufgrund der Turmhöhe wohl rund eine Viertelmillion Euro.

Pfarrbereich Sprotta : Dächer müssen neu gedeckt werden

Pfarrerin Edelgard Richter und Karin Fischer an der Paschwitzer Kirche Quelle: Ilka Fischer

Paschwitzer Kirche: Die um 1768 erbaute Kirche braucht seit Jahren dringend ein neues Dach. Jetzt geht es hier los. Noch im Sommer will die Liemehnaer Dachdeckerfirma Karsten Hennig loslegen. Bis zum Dezember soll die Kirche von oben wieder dicht sein. Die Finanzierung der veranschlagten 125 000 Euro steht. Aus dem Leaderprogramm fließen 60 000 Euro, 20 000 Euro steuert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bei, der Rest kommt aus kirchlichen Mitteln, darunter 10 000 Euro an Spenden aus der Kirchengemeinde.

Wöllnauer Kirche: Auch die aus dem 13. Jahrhundert stammende Wöllnauer Kirche benötigte ein neues Dach. Doch das ist im Gegensatz zu dem in Paschwitz seit Kurzem schon drauf. Bei dem 80 000-Euro-Projekt, zu dem beispielsweise auch eine Fledermausgaube und das Pflastern eines barrierefreien Eingangsbereichs gehörten, gibt es nun nur wenige Restarbeiten. Möglich wurde der Bau, weil dafür 60 000 Euro an Leadermitteln flossen.

Mörtitzer Glockenturm: Für den bereits im Herbst 2019 für rund 10 000 Euro sanierten Glockenturm wird nun noch eine Elektrifizierung der Glocke benötigt. Das Geld dafür aufzubringen, wird schwer, da in der Kirchengemeinde schon für den Glockenturm alle Rücklagen aufgebraucht wurden.

Orgeln: Sowohl für die Kirche in Mörtitz als auch für die in Battaune gibt es entsprechende Initiativen vor Ort, dass diese mit der Orgel wieder eine Stimme bekommen. Allerdings ist man da noch ganz am Anfang. Bei der ebenfalls nicht mehr spielbaren Orgel in Laußig könnte aber zumindest noch in diesem Jahr das äußere Gehäuse aufgehübscht werden. Pfarrerin Edelgard Richter: „Da ist der Gemeindekirchenrat Laußig dran und das könnte klappen.“

Pfarrbereich Bad Düben : Lutherhaus als großes Projekt

Stadtkirche St. Nikolai: Hier sind derzeit keine Bauarbeiten geplant. Dafür gibt es aber mit dem Umbau des Lutherhauses ein anderes Großprojekt.

Von Ilka Fischer