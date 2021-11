Kiss und Drosten räuchern im Oschatzer Museum

Oschatz

Sein Erweckungserlebnis hatte Klaus Brode vor acht Jahren, als er in Rente ging. „Damals kaufte ich mir ein kleines Räuchermännchen. Das hat mir aber nicht gefallen, das war mir zu popelig“, erinnert sich der 77-Jährige. Seitdem baut der Eilenburger selbst Räucherfiguren – seine Sammlung zählt mittlerweile knapp 300 Figuren, aus deren Mündern Rauch strömt. Eine Vielzahl seiner Figuren sind ab dem 13. November im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum in der Sonderausstellung „Weihnachten mit untypischen Räuchermännern, besonderen Adventskalendern und Oschatzer Zwergen“ zu sehen. Ab 13.30 Uhr wird Klaus Brode den Besuchern seine Figuren selbst zeigen.

Picasso als Räucherfigur. Quelle: Frank Hörügel

Wie wählt er die Motive für seine Räucherfiguren aus? Der Bastler überlegt kurz und sagt dann bedächtig: „Was mir gerade so einfällt.“ Die Vorbilder für seine kleinen Kunstwerke stammen aus der Geschichte, dem Handwerk, aus der Märchenwelt, aus Funk und Fernsehen und aus dem Erzgebirge. Venezianische Gondeln haben ihn zum Beispiel zur Figur seines Gondoliere inspiriert. Und ehe er die Queen in Angriff nahm, habe er erst einmal gründlich zur englischen Königin recherchiert. Wenn die zehn bis zwölf Zentimeter großen Figuren im Kopf von Klaus Brode Gestalt angenommen haben, braucht er für das Basteln im Durchschnitt zehn Tage pro Räuchermännchen- oder frauchen.

Virologe Christian Drosten als Räucherfigur Quelle: Frank Hörügel

Für die Körper verwendet er Rundhölzer aus dem Baumarkt, die der Eilenburger mit einem Spezialbohrer aushöhlt. Er verwendet dafür Buchenholz, das schwer entflammbar ist. „Mit den Räucherkerzen passiert da nichts.“ In den Kopf der Figur bohrt Brode dann noch ein kleines Loch, damit der Rauch aus dem Mund entweichen kann. Für die Accessoires nimmt er alle möglichen Materialien. Für die Ananasfrüchte, die ein Räuchermann in Costa Rica geerntet hat, setzte der Bastler zum Beispiel einheimische Lärchen-Zapfen ein.

Fußballgroßes, pinkfarbenes Corona-Virus

Wer schon immer mal wissen wollten, wie ein Corona-Virus aussieht, wird in Brodes Sammlung fündig. Erst in diesem Jahr hat er den bekannten Virologen Christian Drosten gebastelt – natürlich mit Maske und weißem Kittel. Mit seinem linken Fuß zertritt Drosten ein fußballgroßes, pinkfarbenes Corona-Virus, das mit Stacheln bewehrt ist. „Die Stacheln“, schmunzelt Brode, „sind Besenhaare“.

Gibt es da nicht patentrechtliche Probleme mit den erzgebirgischen Manufakturen, die Räucher-Drosten zuerst hergestellt haben? „Nein, das ist ja keine Kopie, nichts Nachgemachtes“, betont der Eilenburger.

Besonders ans Herz gewachsen ist dem 77-Jährigen die Räucherfigur eines Navigations- und Signalgastes. So werden Matrosen genannt, die Nachrichten mit Signalflaggen übermitteln. Genau in dieser Funktion ist Brode

Ein Matrose als Navigations- und Signalgast. Navigations- und Signalgast als Räucherfigur Quelle: Frank Hörügel

selbst zwischen 1962 und 1965 auf einer Fregatte zur See gefahren – und erinnert sich gern an diese Zeit. Der Rentner hat sich deshalb eine kleine Sammlung mit zehn Räuchermännchen gebastelt, die sich mit der Seefahrt beschäftigt. Zum ersten Advent wird er die kleinen Seefahrer zu Hause in Eilenburg aufstellen. Rauch wird den Seefahrern jedoch nicht aus den offenen Mündern steigen. „Das mag meine Frau nicht so sehr“, begründet Brode das Rauchverbot.

Von Frank Hörügel