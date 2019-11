Ab Januar zahlen Eltern in der Gemeinde Jesewitz mehr für die Betreuung ihrer Kinder in der Krippe, Kita und im Hort. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Außerdem ändert sich die Zahlweise und die Kommune erhält mehr Möglichkeiten, Betreuungsverträge in bestimmten Fällen zu kündigen.