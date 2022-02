Kita „Dreikäsehoch“ Zschepplin: Abschied für Bärbel Fleck

Zschepplin

Vielleicht regnet es, passend zum Rosenmontag, ja sogar Konfetti für Bärbel Fleck. Doch ganz sicher wird es für die am Montag ausscheidende Kita-Leiterin von den 54 Dreikäsehochs, den zehn Mitarbeiterinnen und etlichen Eltern ein ganzes Füllhorn guter Wünsche und vermutlich auch das eine oder andere Tränchen geben. Die 63-jährige zweifache Mutter, die im Sommer zum dritten Mal Oma wird, hat über 43 Jahre beruflich mit dem Nachwuchs gemalt, gesungen, unzählige Kuchen aus Sand gebacken und Nasen geputzt. Vor allem hat sie mit viel Freude und Engagement die Kinder auf ihren weiteren Lebensabschnitt – die Schule – vorbereitet.

Corona auch mit Lachen bekämpft

Das gelte auch oder vielleicht gerade in Coronazeiten. „Es ist schon eine große Herausforderung gewesen“, so Bärbel Fleck, dass die Kinder und Erzieherinnen mit vorgegebenen Regeln und festen Gruppen, die Eltern mit verkürzten Öffnungszeiten klar kommen mussten. „Trotzdem, wir haben auch in dieser Zeit jeden Tag versucht das Beste für die Kinder möglich zu machen.“ Lachen sei dabei für Groß und Klein das beste Lebenselixier – auch abseits von Höhepunkten wie Fasching, Ostern, Kindertag, Schulanfang, Halloween und Nikolaus, die fast allesamt kleiner oder ganz ausfallen mussten.

Wechsel in den Heimatort

Nach ihrer Fachschulausbildung in Leipzig, einem Jahr Arbeit in Pristäblich und fünf Jahren in Jesewitz hat Bärbel Fleck vor 38 Jahren die Chance bekommen, in ihrem Heimatort Zschepplin die Leitungsposition zu übernehmen. Dass sie trotz ihrer Leitungstätigkeit täglich immer auch Kontakt zu den Kindern hatte, das war ihr immer wichtig. Mittlerweile handelte es sich teilweise schon um Kinder „ihrer“ Kinder. Sie sagt heute noch: „Ich bin immer gern auf Arbeit gegangen.“

Das Kind muss gern in die Kita kommen

Und welches Fazit zieht sie da nach der „langen und schönen Zeit“? Bei allem Hin und Her der pädagogischen Konzepte, so Bärbel Fleck, „am Ende läuft es immer darauf hinaus: Das Kind muss gern in die Kita kommen, Spaß haben und hier verständnisvolle und liebevolle Erzieher finden.“ Eher unerheblich sei dagegen, dass im Laufe der Jahrzehnte die Kinder sie zunächst mit Frau, dann mit Tante und heute mit Bärbel anreden. Dass so Respekt verloren gehe, bezweifelt sie. „Gerade bei den Jüngsten muss man sich, egal ob als Frau, Tante oder Bärbel, die Anerkennung jeden Tag neu erarbeiten.“

Die Zeit im Zscheppliner Schloss

Als sie 1984 in Zschepplin anfing, befand sich der Kindergarten noch im Schloss. „Wir hatten damals maximal 30 Kinder in zwei Gruppen, einen sehr schönen Garten und den Schlosspark in unmittelbarer Nähe“, erinnert sie sich. Doch mit dem Verkauf des Schlosses nach der Wende stand schnell fest, dass der Nachwuchs nicht dauerhaft an dieser Stelle bleiben konnte. Nach einer Übergangslösung in der ehemaligen Gaststätte Hohenprießnitz zog der Nachwuchs, der seit der Wende nicht mehr getrennt in Krippe und Kindergarten sondern gemeinsam in eine Kita geht, 2007 in die ehemalige Grundschule Zschepplin um. „Und hier haben wir auch nach 15 Jahren noch immer eine schöne und moderne Einrichtung“, ist Bärbel Fleck auch stolz. Doch noch wichtiger als Kinderrestaurant, Spielplatz, die Sporthalle nebenan und das jährliche Malern von immer ein bis zwei Räumen ist etwas anderes: Schöne Erlebnisse und Kinderlachen dürfen nicht zu kurz kommen.

Endlich wieder Feste gemeinsam feiern

Und das gibt sie auch ihrer 32-jährigen Nachfolgerin Nadine Heyde, die bei ihr übrigens das erste Praktikum in Ausbildung machte, mit auf den Weg. Die Naundorferin freut sich, dass Bärbel Fleck sich schon als Lese-Oma angeboten hat, für ihre Fragen erreichbar sein will. Für die neue Herausforderung fühlt sich die Mama, die nach der Geburt ihres zweiten Sohnes im Dezember aus der Elternzeit zurückgekommen ist, jedenfalls gut gewappnet. Große Veränderungen plant sie erst mal nicht. Sie will vielmehr Bewährtes wie den Wald-Tag und die tolle Zusammenarbeit mit der Agrargenossenschaft Hohenprießnitz fortsetzen. „Wir wünschen uns hier natürlich auch alle, dass wir Eltern und Großeltern endlich wieder mehr mit einbeziehen können.“ Es wäre toll, wenn endlich wieder mal der Oma-Opa-Tag durchgeführt, der Elternrat den Weihnachtmarkt wieder mit organisieren und der Eltern-Kind-Sporttag stattfinden könnte. „Und natürlich wollen wir endlich alle Feste nicht nur in den Gruppen, sondern in der ganzen Einrichtung feiern“, so Nadine Heyde.

Projekt Apfelbäumchen

Und ein neues Vorhaben gebe es dann doch. Die Dreikäsehochs haben sich bei dem Projekt „Apfelbäumchen für Schulen und Kitas“ beworben. Sie können es sich jedenfalls gut vorstellen, dass im ehemaligen Schulgarten künftig Äpfel für das Obstfrühstück wachsen. Bärbel Fleck freut sich über das Engagement ihrer Erzieherinnen, weiß den Nachwuchs gut aufgehoben. „Sie sollen durchaus offen für Neues sein, nicht auf etwas beharren, nur weil es schon immer so gemacht wurde.“ Vorgeben werde sie da nichts, nur einen konkreten Änderungswunsch hat sie dann doch: Die Pandemie solle endlich enden. Und spontan hat sie da auch eine Idee: „Ich nehme Corona einfach mit in den Ruhe-Stand“ – spricht’s und lacht dabei – Bärbel Fleck eben.

Von Ilka Fischer