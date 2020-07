Kita-Gebühren: Eilenburger zahlen am wenigsten

Für eine neunstündige Krippenbetreuung zahlen in den nordsächsischen Städten neben Schkeuditzer nur Eilenburger Eltern unter 200 Euro. Zumindest theoretisch kann das auch so bleiben.

Auch Handwerkerkosten, wie sie in diesem Sommer beispielsweise in der Kita Bummi-Kneipp in Eilenburg Ost durch den Einbau neuer Decken entstanden, fließen in die Gesamt-Betriebskosten ein. Mindestens 15 Prozent davon müssen die Eltern auch nach der neuesten Gesetzesänderung bezahlen. Quelle: Wolfgang Sens