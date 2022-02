Eilenburg

Kind krank, Familie im Urlaub, Wechselwäsche mitgeben oder die Windeln sind alle. Informationen wurden in den Kindereinrichtungen Eilenburgs bisher telefonisch oder schriftlich ausgetauscht. Jetzt funktioniert das alles etwas anders. Seit dem vergangenen Jahr verfügen Eilenburgs städtische Kindereinrichtungen Kita Bärchen, der Hort der Grundschule Berg, die Kita TausendFühler und der Hort der Grundschule Dr.-Belian mit der Kita-Info-App über ein modernes Informationsmedium. Dieses erleichtert den Erzieherinnen und Erziehern die Kommunikation mit den Eltern, schätzt die Stadt jetzt in einem ersten Resümee ein.

Der Info-Austausch erfolgt papierlos

Über einen unkomplizierten, kurzen und schnellen Weg können die Erzieher der Einrichtungen Mitteilungen sowie Informationen an die Eltern senden. Nutzer können sich die Kita-Info-App kostenlos auf ihr Handy laden. Dabei werden zum Beispiel aktuelle Regelungen, Ferienpläne, Änderungen in der Corona-Situation, Elternbriefe, Termine zu Elterngesprächen, bevorstehende Veranstaltungen etc. kommuniziert. Die Absender sehen per Lesebestätigung, welche Eltern von den Informationen Kenntnis genommen haben.

Zudem sei es den Eltern über die App möglich, den Erzieherinnen und Erziehern Nachrichten zukommen zu lassen. So können sie zum Beispiel über die Abwesenheit des Kindes informieren oder Fragen stellen. Auch die Webseiten der jeweiligen Essensversorger sind über die App zu erreichen.

Aus allen Einrichtungen kommen bisher durchweg positive Rückmeldungen, so die Stadt. Das beträfe sowohl die Erzieherinnen und Erzieher als auch die Eltern. Das zeigt auch die Resonanz:

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Hort der Grundschule Berg nutzen alle die Kita-Info-App

Im Hort der Grundschule Berg sind alle Eltern mit Kindern, welche den Hort besuchen, Nutzer der App. Aufgrund fehlender technischer Ausstattung konnte anfänglich nur Hortleiterin Viona Alber auf die App zugreifen und Informationen senden. Seit Dezember 2021 sind aber auch die restlichen Mitarbeiter des Hortes mit Technik ausgestattet worden, sodass diese nun ebenso Nachrichten über die App streuen.

In der Kita TausendFühler wurde die App erst kurz vor dem Weihnachtsfest eingeführt. 99 Prozent der Eltern machen von dem neuen Informationsmedium bereits Gebrauch und sind für die zeitnahen Informationen dankbar. Laut Kita-Leiterin Elke Bata möchte das Erzieherteam die Kommunikation intensivieren, wenn es mit weiteren Tablets ausgestattet wird.

Auch im Hort der Grundschule Dr.-Belian stößt die Kita-Info-App auf große Beliebtheit. Die Hortleiterin Sophie Sachse sagt, dass die leichte und schnellere Kommunikation mit den Eltern sowie die Rückmeldung durch eine Lesebestätigung bei versandten Nachrichten den Erzieherinnen und Erziehern die Arbeit erleichtern. Von den Eltern nutzen bereits 95 Prozent die App. Die restlichen fünf Prozent lehnen eine Nutzung allerdings auch bewusst ab.

Kita Bärchen nutzt die Kita-Info-App schon seit August 2020

In der Kindertagesstätte „Bärchen“ wird bereits am längsten mit der App gearbeitet. Hier wurde das Informationsmedium im August 2020 eingeführt. Die Kita-Leiterin Antje Heyde erhalte seitdem nur positive Rückmeldungen von den Eltern.

Natürlich, so die Stadt, werde aber auch an alle Eltern gedacht, welche die Kita-Info-App nicht nutzen. Diese würden die notwendigen Informationen anderweitig zugestellt bekommen.

Von LVZ