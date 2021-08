Kitas unter Wasser: DRK Eilenburg spendet große Summe

Eilenburg

Am Dienstag ging die Überweisung raus, inzwischen müsste das Geld auf dem Konto sein: Der Kreisverband Eilenburg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat 18 000 Euro Spendengelder an den vom schlimmen Hochwasser betroffenen DRK-Kreisverband Euskirchen in der Eifel überwiesen.

Große Solidarität

Tobias Hentzschel, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Eilenburg, und Kreisbereitschaftsleiter Frend Hannemann (rechts). Quelle: Nico Fliegner

Eilenburgs DRK-Chef Tobias Hentzschel und Kreisbereitschaftsleiter Fred Hannemann freuen sich über die große Solidarität der Menschen. „Wir sind erstaunt, dass so viel Geld zusammengekommen ist“, sagt Hentzschel. „Die Summe zeigt auch, dass die Bürger uns ihr Vertrauen schenken“, ergänzt Hannemann. Vorwiegend hätten Menschen aus Eilenburg dem DRK Geld gespendet. „Sie wissen, wie es ist, wenn das Wasser alles zerstört“, sagt Hannemann mit Blick auf die Flut 2002, als Eilenburg unter Wasser stand.

Zur Galerie Das DRK Euskirchen betreibt mehrere Kitas. Vier wurden vom Hochwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen, das Eilenburger DRK hilft jetzt mit Spenden. Hier Bilder von der Zerstörung.

Auch beim DRK Euskirchen sei die Freude über die Hilfe groß, weiß Tobias Jentzschel. Das DRK betreibt in der Region mehrere Kitas. Vier mit zusammen 160 Kindern in Schleiden Gemünd, Schleiden Oberhausen und Bad Münstereifel sind vom Hochwasser betroffen und haben Schäden im mindestens sechsstelligen Bereich zu verzeichnen. Die braune Brühe stand in den Gebäuden, hat das gesamte Mobiliar zerstört, ebenso die Außenanlagen.

Spendenaktion geht weiter

Mitte Juli hatte ein Unwetter mit Starkregen eine verheerende Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Als das Ausmaß der Hochwasserschäden immer deutlicher wurde, hatten die Stadt Eilenburg und das DRK zu Spendenaktionen aufgerufen. Während Eilenburg die Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen unterstützt, knüpfte das DRK Kontakt zum Euskirchener Kreisverband. „Wir wollten nicht Spenden sammeln, die dann in einem großen Topf landen, sondern ganz gezielt Einrichtungen unterstützen“, so Hentzschel weiter, wohlwissend, dass die 18 000 Euro letztlich „auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“ seien. Denn der Wiederaufbau wird teuer.

In den betroffenen Kitas dauert nunmehr das große Aufräumen an. Wann dort wieder Kinder betreut werden können, ist derzeit unklar. Das DRK in Eilenburg will es indes nicht bei den 18 000 Euro belassen, sondern ruft weiter zum Spenden auf. „Wir werden jeden Euro eins zu eins überweisen, ohne dafür noch irgendwelche Verwaltungskosten abzuziehen“, so der Eilenburger DRK-Chef. Denn auch beim Hochwasser 2002 hatte das Eilenburger DRK Spenden erhalten, die flossen in den Aufbau der Kita „Schwalbennest“ und des DRK-Pflegeheims.

Spendenkonto DRK KV Eilenburg e.V., DE72 8605 5592 1090 2184 82, Sparkasse Leipzig, Stichwort: Hochwasser 2021

Von Nico Fliegner