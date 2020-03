Klassik für zu Hause – Schlossakademie geht online

Hohenprießnitz

Corona bremst das kulturelle Leben aus. Auch auf Schloss Hohenprießnitz, wo alle Kurse der Masterclasses inklusive Konzerte abgesagt sind wie die 3. Schlossfestspiele im Sommer. Doch die Krise bietet die Chance für Neues. „In der Zeit von Home-Office und häuslicher Kinderbetreuung braucht niemand auf die Freude durch kulturelle Erlebnisse verzichten. Die Schlossakademie geht online, startet unter Classic at home neu durch und sendet drei Konzerte im Live-Stream“, kündigt Festspielleiter Fedor Elesin an.

Festspielleiter Fjodor Elesin vor dem Barockschloss Hohenprießnitz. Quelle: Ilka Fischer

Projekt vereint Künstler verschiedener Länder

Der künstlerische Leiter und Chefdirigent des Taurida State Symphony Orchestra of Leningrad Region, Michail Golikov, hatte die Gründung eines Projektes initiiert, das Künstler verschiedener Länder vereint. Organisator ist Fedor Elesin, künstlerischer Leiter der Schlossakademie Hohenprießnitz. Dieses Projekt ermöglicht einen kulturellen Austausch zwischen Ost und West, indem es das ganze Potenzial der heutigen Technologien und des Internet nutzt, einzusehen.

Zusammenarbeit seit vielen Jahren

Schon seit vielen Jahren profilieren sich die Musiker des Taurida State Symphony Orchestra in der ersten Reihe der fruchtbringenden und vielschichtigen Zusammenarbeit im künstlerischen Bereich zwischen Russland und Deutschland, die sich außerhalb politischer Rahmenabkommen abspielt. So bringt auch das Premieren-Konzert von Classic at home Künstler aus beiden Ländern zusammen. Als Hauptpartner des Projekts fungieren die Gesellschaft „Menschen der Zukunft“ sowie Vladimir Trofimenko, Mitglied des Strategierates für Investitionen in neue Industriezweige beim Ministerium für Wirtschaftshandel der Russischen Föderation.

Alle technischen Möglichkeiten werden genutzt

„Die Online-Konzerte werden uns ermöglichen, technologische Neuerungen wie die Aufnahmetechnik im 360-Grad-Verfahren, Virtual Reality Technologie und ähnliches zur Realisierung eines Streams mit der Übermittlung höchstmöglicher Eindrücke für Zuschauer und Zuhörer zu nutzen.“ Während der Übertragungen werden finanzielle Mittel zur Unterstützung der Musiker gesammelt, die jetzt zeitweise ohne Einnahmen durch eigene Konzerttätigkeit auskommen müssen.

Peter und der Wolf am 27. März

27. März, 18 Uhr: „Peter und der Wolf“ – Musikalisches Märchen für einen Sprecher und ein Sinfonieorchester von Sergej Prokofjew (für Kinder ab 3 Jahren geeignet). Ein Highlight der populären Klassik das ein wunderbar poetisches Gleichnis zeichnet für Stärke durch Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft in der Not. Wie aktuell!. Sofort nach seiner Uraufführung 1936 erlangte dieses Meisterwerk des russischen Komponisten bei Jung und Alt in aller Welt überwältigende Popularität. Hier werden zudem auf herrlich eingängige Weise Musikinstrumente aus dem Orchester vorgestellt. Es spielt das Taurida State Symphony Orchestra unter der Leitung ihres Chefdirigenten Michail Golikov. Als Sprecher zugeschaltet wird der in Deutschland sehr populäre Volksschauspieler und Star verschiedener Fernsehserien, Walter Plathe. Er spricht zur Musik die kongeniale Version von Loriot zum Originaltext von Prokofjew.

Schauspieler Walter Plathe Quelle: Veranstatler

Beethovens Neunte am 6. April

6. April, 18 Uhr: Ludwig van Beethoven – „Die Neunte“. Eine Aufführung seiner berühmten Sinfonie Nr.9 d-Moll op.125. Sie ist durch den Schlusssatz mit der gesungenen „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller ein Aufruf zum Zusammenschluss für die Liebe zwischen den Menschen, für Freiheit und Humanität. Mit: State Symphony Orchestra, Freier Chor von St. Petersburg unter Leitung von Michail Golikov.

Schostakowitschs „Die Leningrader“ am 13. April

13. April, 18 Uhr, Dmitri Schostakowitsch – 7. Sinfonie C-Dur op.60 „Die Leningrader“. Eine erschütternde, aber auch aufrüttelnde Musik des russischen Komponisten als Reaktion auf die grausame Blockade Leningrads durch die Truppen Nazideutschlands im 2. Weltkrieg. Das Taurida State Symphony Orchestra unter Leitung des Chefdirigenten Michail Golikov spielt die Sinfonie von Schostakowitsch.

Die Live-Streams werden über Twitch.tv, YouTube, Facebook einsehbar sein, der passende Kanal kann auf http://classic-at-home.com ausgewählt werden.

Von ka