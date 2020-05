Sparte Sewastopol in Eilenburg: Anlage eins ohne Zukunft

Eilenburg

Sie gehörte einst zu den größten Kleingartensparten in Eilenburg – die Anlage Sewastopol im Bürgergarten. Acht Hektar ist sie groß, unterteilt sich in drei Anlagen und verfügt mit der „Amsel“ über ein gut ausgestattetes Gartenlokal, das der Kleingartenverein nutzt und dafür gern wieder einen Pächter hätte.

Viele Kleingärtner kündigten

Doch die Anlage gehört zu jenen in Eilenburg, die nach den zwei Hochwasserereignissen 2002 und 2013 viele Schollenbesitzer verloren hat. Allein nach dem Hochwasser 2002 hatten über 50 Pächter ihre Parzellen gekündigt, das Wasser stand mehrere Meter hoch, hatte große Schäden an den Lauben und der technischen Infrastruktur angerichtet. Von insgesamt 156 Gärten – vor 2002 waren es über 180 – sind aktuell um die 60 vergeben, Tendenz wieder steigend.

Dabei werden Gärten nur noch in den Anlagen zwei und drei vergeben. Für Anlage eins gibt es keine Zukunft. „Geplant ist, diese Anlage zu renaturieren“, sagt Peter Heinemann, der Vorsitzende des Kleingartenvereins Sewastopol. Bedeutet im Endeffekt: Rückbau und Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen.

16 Parzellen werden genutzt

Aber so schnell geht das nicht. Immerhin werden um die 16 Parzellen noch bewirtschaftet. „Wir versuchen, die Anlage so nach und nach frei zu lenken“, sagt Peter Heinemann. Steht Anlage eins eines Tages komplett leer, sei die Renaturierung Thema. Für den Kleingartenverein ist das eine Riesenaufgabe. „Dafür fehlen uns aber die Kräfte und die finanziellen Mittel“, so der Spartenvorsitzende. Der Kleingartenverband der Gartenfreunde Eilenburg stehe dazu in Kontakt mit der Stadtverwaltung; die Stadt Eilenburg ist Eigentümerin der Flächen. Doch auch dort hat das Thema Renaturierung derzeit keine Priorität. „Konkretes ist mir dazu nicht bekannt“, sagte Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches.

Die Anlage Sewastopol, benannt nach der größten Stadt auf der Halbinsel Krim, existiert seit 1916. Russlanddeutsche Mitbegründer gaben ihr den Namen. Aus der Vogelperspektive hat sie sogar die Form der Halbinsel Krim – aber das ist eher Zufall.

