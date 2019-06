Die Handwerker-Villa in Eilenburg, auch als Bürgermeisterhaus bekannt, wird versteigert. Am 4. Juli ist dazu ein Termin angesetzt. Die Immobilie hatte die inzwischen insolvente Kreishandwerkerschaft in den 1990er-Jahren per Erbpacht von der Stadt übernommen. Was die Versteigerung für die Kommune bedeutet – die LVZ fragte nach.