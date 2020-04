Klinik Eilenburg: 77-jährige Corona-Patientin nach drei Wochen genesen

Eilenburg/Delitzsch

In der Klinik Eilenburg konnte eine 77-jährige Corona-Patientin nach fast dreiwöchigem Aufenthalt vollständig genesen entlassen werden. Die Frau war Anfang April in kritischem Zustand mit akuter Atemnot und sehr schlechten Sauerstoffwerten im Blut stationär aufgenommen worden und musste auf der eigens für die Corona-Fälle eingerichteten Intensivstation für etwa elf Tage künstlich beatmet werden. Das teilte die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH mit, zu der die Kliniken in Eilenburg und Delitzsch gehören. Die behandelnden Ärzte seien sehr erleichtert darüber, dass sie den Zustand der Patientin stabilisieren konnten und dass die Patientin letztlich genesen wieder nach Hause entlassen werden konnte.

Landrat Kai Emanuel (l.) überzeugte sich vor Ort in der Klinik Eilenburg von den umgesetzten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Mit im Bild: Dr. Sigurd Hanke, Ärztlicher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer, Dr. Lutz Badura, Chefarzt Anästhesiologie & Intensivmedizin, Personalleiterin Steffi Lehn, Pflegedienstleiterin Annegret Wießner (v.l.n.r.) Quelle: Kirchner, TobiasKirchner, Tobias

Verdachtspersonen getestet

Sowohl in der Klinik Eilenburg als auch in der Klinik Delitzsch wurden in den vergangenen Wochen vereinzelt Verdachts-Patienten auf den extra geschaffenen Isolationsstationen getestet und versorgt. „Wir haben erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz unserer Mitarbeiter und Patienten vor Corona-Infektionen zu gewährleisten. Es wurden spezielle Handlungsketten für die Aufnahmen und den Umgang mit Verdachtspatienten erstellt und auch extra Wege für diese Patienten festgelegt. Ärzte und Pflegekräfte wurden im Anlegen der speziellen Schutzausrüstungen geschult und in die Arbeit auf den in beiden Kliniken eingerichteten Infektionsstationen eingewiesen“, erläutert Dr. Sigurd Hanke, Ärztlicher Direktor beider Klinikstandorte. „Des Weiteren wurden die Beatmungskapazitäten von 11 auf 21 Beatmungsmöglichkeiten erhöht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Corona-Infektionen in den Kliniken weitgehend verschont geblieben. Wir sind mit unseren Standards hervorragend gerüstet.“

Anzeige

Risiko durch nicht durchgeführte Behandlungen

Durch die angeordnete Reduzierung planbarer Operationen in den letzten Wochen wächst nun allerdings die Sorge, dass die aufgeschobene Menge an Behandlungen unter weiterhin geltenden Corona-Hygienemaßnahmen abgearbeitet werden kann. Für kranke Menschen, die sich derzeit zum Beispiel aus Angst vor Ansteckung nicht in die Praxen und Krankenhäuser trauen, steige das gesundheitliche Risiko durch nicht durchgeführte Untersuchungen und Behandlungen. So werde derzeit in den Kliniken ein Konzept erarbeitet, in welchem Umfang planbare Operationen nach dem 3. Mai wieder aufgenommen werden können und wie dies unter den weiter geltenden extrem hohen Hygienestandards zu bewältigen ist. Dafür benötigen die sächsischen Kliniken noch entsprechende Lockerungen der derzeitig geltenden Verfügungen aus dem Sozialministerium.

Weitere LVZ+ Artikel

Mund-Nasen-Schutz selbst mitbringen

Patienten, die aktuell zu Untersuchungen und Behandlungen in die Kliniken kommen, werden derweil gebeten, ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen, um die Ressourcen der Krankenhäuser zu schonen.

Von LVZ