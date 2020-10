Klitzschener kämpfen um Haltepunkt und sind von Politik enttäuscht

Klitzschen

Die Bürgerinitiative, die seit 2013 für einen S-Bahn-Haltepunkt im Mockrehnaer Ortsteil Klitzschen kämpft, lässt nicht locker. Jetzt hat sich Fritz Beck im Namen der Bürger, die mit der Initiative „HALT für Klitzschen“ an der Gestaltung von Zukunft teilnehmen wollen, mit einem Schreiben an den Bundestagsabgeordneten Marian Wendt ( CDU), die Landtagsabgeordneten Christiane Schenderlein und Sebastian Gemkow ( CDU) sowie Landrat Kai Emanuel (parteilos) gewandt.

Thomas Stein (62), Fritz Beck (82) und Olaf Zenker (65, von links) aus Klitzschen kämpfen für einen Bahnhaltepunkt in Klitzschen. Im Hintergrund ist das Stellwerk zu sehen. Quelle: Nico Fliegner

Es gab vage Signale der Unterstützung

Das Problem der Anbindung Klitzschens und benachbarter Orte an den ÖPNV bestehe weiter. „Unser Vorschlag, eine effektive und nachhaltige Lösung durch die Wiedereinrichtung des Haltepunktes, zumindest für den S-Bahn-Verkehr, stieß vor der Corona-Krise zwar nicht auf bedingungslose Zustimmung. Aber eine wohlwollende Bearbeitung dieses Anliegens, das auch der Bürgermeister der Gemeinde Mockrehna unterstützt, wurde in Aussicht gestellt. Umso enttäuschter sind wir, dass keiner der Verantwortlichen, die wir um Unterstützung gebeten hatten und die, wenn auch nur vage, Signale wohlwollender Prüfung gesendet haben, sich des Problems angenommen haben.“

Stillgelegte Strecken sollen wieder in Betrieb gehen

Inzwischen, so Beck, sei das Thema ÖPNV, insbesondere mit Blick auf die Verbesserung der Möglichkeiten der Bahnnutzung, wieder verstärkt in der politischen Diskussion. Dazu gäbe es zahlreiche Überlegungen zur Wiedereinrichtung stillgelegter Strecken oder der Schaffung von verbesserten Möglichkeiten zur Nutzung der Bahn auf vorhandenen Strecken, wie beispielsweise zwischen Lutherstadt Wittenberg und Eilenburg. „Dazu gehört die Überlegung, lange umweltschädliche Anfahrten mit dem Auto oder Busverbindungen parallel zu vorhandenen Bahnstrecken zu vermeiden oder einzuschränken.“

„Wir erinnern an Ihre politische Verantwortung“

Fritz Beck verweist darauf, dass der immer wieder geäußerte Vorbehalt zu hoher Kosten angesichts der immer dringlicher werdenden Notwendigkeit zu nachhaltigen Investitionen an Bedeutung verliere. Die letzten Wochen hätten gezeigt, „was zur Bewältigung aktueller Probleme möglich ist.“ Zudem biete die Gesetzgebung zum Kohleausstieg neue Möglichkeiten, Strukturmaßnahmen auch hinsichtlich besserer Verkehrsmöglichkeiten auf einen guten Weg zu bringen. „Wir erinnern also erneut an Ihre politische Verantwortung, die Sie als unsere gewählten Vertreter übernommen haben“, so Beck. Die Bürger seien bereit, sich weiter an einer konstruktiven Diskussion zu beteiligen.

Von ka