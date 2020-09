Delitzsch

„Was macht ihr hier“, fragt ein Erstklässler kurz nach 7 Uhr an der Grundschule Ost Ralf Krüger. „Wir passen auf, dass ihr gut zur Schule kommt“, antwortet der Polizeihauptkommissar, der sich mit seinen Kollegen Torsten Kulas und Patrick Franke am Fußgängerüberweg an der Beerendorfer Straße in Delitzsch positioniert hat.

An der Grundschule Delitzsch Ost lag der Fokus auf dem verkehrsgerechten Parken entlang von Geh- und Radwegen, dem technischen Zustand von Fahrrädern sowie den Gurtanlege-, Kindersicherungs- und Helmtragepflichten. Quelle: Mathias Schönknecht

Zwei Schulen pro Tag im Revierbereich Delitzsch

Das Revier startete an diesem Montag in die dritte Woche, in der Kontrollen an Schulwegen durchgeführt werden. Jeden Tag werde eine Einrichtung im Delitzscher Stadtgebiet und eine in den umliegenden Gemeinden angefahren, erklärt Krüger. Am Montag seien so zeitgleich weitere Kollegen vor der Grundschule in Zschortau im Einsatz gewesen.

Die Verkehrssicherheitsaktion der sächsischen Polizei „Die Schule hat begonnen!“ findet dieses Jahr noch bis zum 20. September statt. Es werde vor allem die Einhaltung der Geschwindigkeit, das verkehrsgerechte Parken entlang von Geh- und Radwegen, der technische Zustand von Fahrrädern und die Gurtanlege-, Kindersicherungs- und Helmtragepflicht überwacht, erklärt Therese Leverenz, Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

In den Vorjahren war es in Delitzsch zu teils chaotischen Szenen gekommen. Besonders „Eltern-Taxis“ hatten wie hier vor der Delitzscher Diesterweg-Grundschule gefährliche Verkehrssituation verursacht. Quelle: Wolfgang Sens

Verwarngeld für falsches Parken

In den Vorjahren war es in Delitzsch zu teils chaotischen Szenen gekommen. Eltern standen beispielsweise in zweiter Reihe vor den Schulgebäuden, um ihre Kinder möglichst ohne längeren Laufweg abzusetzen und verursachten so gefährliche Verkehrssituationen.

Doch die Lage habe sich inzwischen beruhigt. In Delitzsch haben Ralf Krüger und seine Kollegen seit Schulbeginn kaum Verstöße festgestellt. Daher fällt sein bisheriges Fazit rundum positiv aus. Nur einmal sei es zu einem Verwarngeld gekommen, weil Eltern an einer Stelle parkten, die nicht dafür geeignet war.

Mit der Aktion wirbt die Polizeidirektion Leipzig für eine umsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise, erklärt Leverenz. Dadurch erfolge eine Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam und defensiv zu fahren. Im Landkreis Nordsachsen fanden Verkehrüberwachungen nicht nur an den Delitzscher Einrichtungen statt, sondern beispielsweise auch an den Grundschule in Doberschütz, Jesewitz, zum Bücherwurm in Oschatz und in Mügeln, sagt die Polizeisprecherin.

Weitere Kontrollen geplant

Auch im Revierbereich Eilenburg seien Bürgerpolizisten täglich ab 7 Uhr für eine Stunde an verschiedenen Schulen unterwegs, so Leverenz weiter. Dort seien bisher hauptsächlich Parkverstöße festgestellt worden. Da der präventive Charakter im Vordergrund stehe, seien überwiegend der Dialog gesucht und mündliche Verwarnungen ausgesprochen worden.

Zurückblickend sei bereits eine positive Entwicklung zu verzeichnen, sagt Leverenz, sodass sich die Anzahl der festgestellten Verstöße seit Beginn der Aktion Ende August in den Revierbereichen Delitzsch und Eilenburg verringerte. Im Letzteren sei beispielsweise zu Beginn eine zweistellige Anzahl festgestellt worden. Zwei Wochen später tendiere es gegen null.

In den kommenden Tagen sollen weiterhin verstärkte Kontrollen stattfinden.

Von Mathias Schönknecht