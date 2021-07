Kospa: Kinder müssen zum Bus über Straße mit viel Verkehr

Kospa

Für die Schulkinder aus Kospa, die insbesondere bei der Schulbusankunft am Nachmittag die viel befahrene S 4 überqueren müssen, gibt es noch immer keine sichere Lösung. Ortsvorsteherin Roswitha Feustel favorisiert nach wie vor einen Fußgängerüberweg beziehungsweise eine Bedarfsampel wie es sie zum Beispiel auch in der Bergstraße in Eilenburg gibt.

Verlegung der Haltestelle ist vom Tisch

Denn eine zwischenzeitlich ins Spiel gebrachte Alternative, die eine Verlegung der Bushaltestelle rein ins Dorf vorsah, wurde nach einer Testfahrt mit dem Bus verworfen. Die dortigen schmalen Straßen seien für den Bus selbst dann nur schwer passierbar, wenn dort ein komplettes Parkverbot ausgesprochen würde. Eine Lösung ist damit nach wir vor nicht in Sicht. Stadt und Ortschaftsrat wollen aber an dem Thema dran bleiben, auch weil das Problem doch mehr Kinder betrifft als ursprünglich gedacht. So hatte eine Erhebung im April ergeben, dass es in Kospa derzeit 25 Kinder im Grundschulalter, 17 Fünft- bis Zehntklässler sowie sieben 17- beziehungsweise 18-Jährige gibt. Und natürlich würden auch nicht nur sie, sondern alle Kospaer, die den Bus nutzen, von einer sicheren Überquerung der Straße profitieren.

Termin mit zuständiger Behörde im Spätsommer

Konkret will die Stadt nun mit dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr einen Termin vereinbaren, für den aber erst noch weitere Daten ermittelt werden müssen. Daher wird dieses Treffen wohl erst im Spätsommer stattfinden.

Von Ilka Fischer