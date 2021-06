Kossa: Unfallflucht und 2,58 Promille Alkohol

Kossa

2,58 Promille Alkohol hatte ein Autofahrer intus, der sich nun zudem noch wegen Unfallflucht verantworten muss. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Fiat-Fahrer am Montagabend gegen 18.15 Uhr aus Richtung Falkenberg kommend in Richtung Kossa (Gemeinde Laußig) unterwegs. Am Ortsteingang sei dann der vordere linke Reifen des Fiat geplatzt. Das Auto sei nach rechts auf den Randstreifen geraten und mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen dort abgestellten Wohnwagen geprallt.

Statt anzuhalten, habe der 56 Jahre alte Fiat-Fahrer seine Fahrt pflichtwidrig und mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt, berichtete die Polizei weiter. Erst in einer Baustelle sei er zum Stehen gekommen.

Unter Alkoholeinfluss

Die von einem Zeugen alarmierten Polizisten stellten fest, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand – ein Atemtest ergab dann besagten Wert. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, zudem kassierten die Beamten den Führerschein ein. Gegen den Fiat-Fahrer werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Von LVZ