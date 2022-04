Doberschütz

Die Kämmerer der Kommunen stehen derzeit vor einem speziellen Problem. Rainer Klewe, der bei der Sitzung in Battaune den Doberschützer Haushaltsentwurf für 2022 vorstellte, fasste es so zusammen. „Jeder Plan ist im Prinzip schon im Moment des Aufstellens wieder Makulatur.“ Er spielte dabei auf die bis dato so nicht gekannten Preissteigerungen an, die aus seiner Sicht insbesondere von zwei Dingen befeuert werden:

Zum einen stießen die Betriebe an Kapazitätsgrenzen, übersteige die Nachfrage immer öfter das Angebot, was sich teilweise extrem in den Preisen niederschlage. Zum zweiten würden die ohnehin bestehenden Rohstoffspekulationen von dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland noch weiter angeheizt.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Doberschütz heißt das konkret: Obwohl der 7,7 Millionen Euro umfassende Etat unterm Strich ein Minus von 450 000 Euro aufweist, muss die Gemeinde inzwischen auch bei den Pflichtaufgaben priorisieren.

Das Dilemma am Beispiel Feuerwehr

Das ganze Dilemma zeigt sich beispielhaft bei der Feuerwehr Mörtitz. Hier soll 2025 das 42 Jahre alte Fahrzeug ersetzt werden und für dieses zuvor für inzwischen 1,6 Millionen Euro (bis 2024) ein neues Depot gebaut werden.

Gemeinderat Andreas Mählmann fragte daher nach: „Sollten wir angesichts unserer anderen Vorhaben bei den Kita-Einrichtungen, bei einer inzwischen zweizügigen Grundschule und der Verteuerung der Energie nicht vorher noch mal darüber reden, ehe wir für eine Sache zwei Millionen Euro ausgeben?“

Beides sind Pflichtaufgaben

Bürgermeister Roland Märtz (CDU), der den ebenfalls gemachten Vorschlag einer gesonderten Sitzung zur mittelfristigen Priorisierung aller Vorhaben begrüßte, sagte dazu: „Sowohl Kitas als auch Feuerwehr sind Pflichtaufgaben, die wir nicht gegeneinander ausspielen können.“

Die Zustände im derzeitigen Depot, das nicht mal eine Heizung besitzt, seien nicht haltbar. Und die Gemeinde brauche den Mörtitzer Feuerwehr-Standort, weil sie sonst die Ausrückezeiten nicht erfüllen könne. Und für Roland Märtz steht zudem zumindest eins fest: „Billiger wird es nicht, wir müssen hier jetzt handeln.“

Ob das die Gemeinderäte auch so sehen, das wird sich bei der geplanten Verabschiedung des Haushalts im Juni entscheiden.

Von Ilka Fischer