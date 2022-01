Kostencheck: Was die Eilenburger 2022 zahlen müssen

Eilenburg

Der Beginn des neuen Jahres wird oft genutzt, um Gebühren und Beiträge anzupassen. Was sich ändert, und wo es vielleicht auch beim Alten bleibt – die LVZ hat sich das mal konkret für die 16 000 Eilenburger genauer angesehen.

Krippe wird pro Monat 15 Euro teurer

Elternbeiträge: In Eilenburg kostet der neunstündige Krippenplatz für Vollzahler ab 1. Januar 15 Euro mehr und damit nun 215 Euro im Monat. Damit wird die zweite Stufe der Erhöhung umgesetzt, die die Stadträte im Oktober 2020 für die Jahre 2021 und 2022 beschließen mussten. Der neunstündige Kindergarten-Platz kostet 2022 in Eilenburg aber wie bisher 109 Euro, der sechsstündige Hortplatz 64 Euro. Hier waren die Elternbeiträge zuletzt 2018 erhöht worden.

Gaspreise explodieren

Gas: Beim Gas als traditionellem Wärmespender frieren sicher so manchem die Gesichtsmuskeln ein. Denn hier müssen mit 27 Prozent außergewöhnlich starke Preissteigerungen verkraftet werden. Der Grundpreis bleibt im Clever-Tarif, der in der Regel der günstigste ist und den die allermeisten der 2000 Gaskunden bei den Stadtwerken abgeschlossen haben, mit 115 Euro im Jahr unverändert. Doch der Arbeitspreis steigt von 5,89 Cent pro kWh auf 7,68 Cent pro kWh. Für ein mit Gas beheiztes Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 17 500 kWh bezahlen die Kunden daher nun 1459 Euro. Das sind damit etwa 300 Euro mehr als im Vorjahr.

Strom kostet fünf Prozent mehr

Strom: Auch hier müssen die 10 000 Stromkunden der Stadtwerke Eilenburg tiefer in die Tasche greifen. Konkret geht es hier um 5,3 Prozent höhere Kosten. Der Arbeitspreis steigt im Clever-Tarif von 28,21 auf 29,99 Cent je kWh. Der Grundpreis bleibt mit 115,08 Euro unverändert.

Ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2000 kWh, der 2020 – und übrigens auch 2019 – damit insgesamt 679 Euro bezahlt hat, muss nun 715 Euro zahlen.

Fernwärme: Wie sich die Preise für die 1500 Eilenburger Fernwärmekunden entwickeln, darüber herrscht erst Mitte Januar 2022 Klarheit. Neben dem Preis für das Gas, mit dem die Stadtwerke das Blockheizkraftwerk betreiben, spielen hier sehr viele Preisbestandteile rein. Die dafür notwendigen Daten werden vom Bundesamt für Statistik aber erst im Januar zur Verfügung gestellt. Doch klar ist auch: Die Mieter der beiden Großkunden EWV und Wohnungsgenossenschaft sowie etliche Eigenheimbesitzer in Eilenburg-Ost profitieren von dem Anschluss ans Fernwärmenetz. Eine Familie, die ihr Eigenheim mit Fernwärme heizt, hatte zuletzt gegenüber Gas einen Preisvorteil von rund 150 Euro im Jahr.

Wasser und Abwasser: Es bleibt alles beim Alten

Wasser: Beim Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen, der rund 27 000 Anschlüsse in 14 Gemeinden zwischen Wurzen, Eilenburg und Bad Düben betreut, werden die Wassergebühren immer für zwei Jahre kalkuliert. „Daher bleibt 2022 auf jeden Fall alles beim Alten“, so die Geschäftsführerin Ramona Seifert. Aber auch 2021 waren die Wasserkosten nur sehr moderat angepasst worden. Die monatliche Grundgebühr stieg damals zwar von 9,35 Euro auf 10 Euro. Im Gegenzug sank aber die Wasserverbrauchsgebühr von 1,81 auf 1,77 Euro je Kubikmeter. Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 30 Kubikmetern pro Person im Jahr bedeutete das lediglich eine Mehrbelastung von 3,21 Euro im Jahr.

Abwasser: Auch beim Abwasserzweckverband Mittlere Mulde, in dessen Kanäle neben Eilenburgern auch Doberschützer, Zscheppliner und Krostitzer ihr Abwasser einleiten, gibt es eine Zweijahres-Kalkulation.

Es bleibt damit auch hier im Jahr 2022 alles wie gehabt und damit bei einer Gebühr von 2,41 Euro je Kubikmeter. Auch hier ist diese Gebühr gegenüber 2020 lediglich um zwei Cent und damit nur sehr moderat gestiegen. Für einen Vier-Personen-Haushalt, der durchschnittlich 120 Kubikmeter im Jahr einleitet, sind das über das ganze Jahr gesehen nur 2,40 Euro mehr als im Jahr 2020.

In Sachen Freizeit kommt die Erhöhung später

Kulturunternehmung: Von den Eilenburger Freizeiteinrichtungen wurden bisher keine Erhöhungen bekannt. Allerdings werde das wohl leider nicht so bleiben können, erklärte Heiko Leihe, Chef der Kulturunternehmung, zu der Schwimmhalle, Bibliothek, Museum und Bürgerhaus gehören. Die Kulturunternehmung kämpft nicht nur mit coronabedingten Ausfällen, sondern auch mit erhöhten Preisen bei Energie und Handwerk. Noch ist aber nicht klar, wie viel vom Stadthaushalt kompensiert werden kann. Da Entgelterhöhungen zudem vom Stadtrat beschlossen werden, sollten die Erhöhungen wohl frühestens im Mai greifen.

Damit können die Eilenburger, sofern es Corona dann zulässt, damit auch in den ersten Monaten 2022 für vier Euro in der Schwimmhalle baden. Noch günstiger ist mit drei Euro der Blick in die Eilenburger Geschichte im Museum. Ebenfalls im Roten Hirsch befindet sich auch die Bibliothek, in der jedermann für nur 20 Euro ein ganzes Jahr unter den 30 000 Büchern, CDs, Spielen und Videos garantiert immer was Passendes zum Ausleihen findet.

Tierpark verlangt derzeit sogar einen Euro weniger

Tierpark: Im Eilenburger Tierpark, der derzeit mit 3-G-Regel plus Kontakterfassung geöffnet hat, gilt, so lange das Tropicana geschlossen bleiben muss, vorübergehend sogar ein verminderter Eintrittspreis. So zahlen Erwachsene in der vom Tierparkverein betriebenen Einrichtung derzeit statt vier nur drei Euro. Kinder können statt für zwei schon für 1,50 Euro in den Minizoo.

Einfache Fahrt nach Leipzig kostet jetzt über fünf Euro

Nahverkehr: Beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund gab es die jährliche Preisanpassung um rund vier Prozent bereits im August. Die einfache Zugfahrt von Eilenburg nach Leipzig (3 Zonen) kostet seitdem erstmals mehr als fünf Euro, konkret sind es 5,20 Euro. Wer gleich vier Fahrten kauft (4-Fahrten-Karte), zahlt für diese jetzt 19,80 Euro (statt vorher 19 Euro). Wer innerhalb von Eilenburg mit dem Bus unterwegs sein will, zahlt jetzt bei jedem Einsteigen 1,80 Euro. Geht es über die Stadtgrenze hinaus, werden mindestens zwei Euro (Landkreis, eine Zone) fällig. Doch wer zum Beispiel von Eilenburg nach Bad Düben will, braucht schon eine Zwei-Zonen-Karte, die jetzt mit 3,70 Euro zu Buche schlägt.

Höhere Bußgelder für falsches Parken und Co.

Immer öfter wird der Verkehr in der Straße Stadtpark zum Problem. Daher strafen Ordnungskräfte seit Herbst 2021 Falschparker am Tierpark konsequent ab. Das Knöllchen kostet jetzt 25 statt 15 Euro. Quelle: Stefan Teuber

Privatverkehr: Auch das sei noch erwähnt. Mit Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs am 9. November wurden zu schnelles Fahren, falsches Parken und Halten natürlich auch für die Eilenburger teurer. Wer in der Stadt statt der erlaubten 50 km/h bis zu 10 km/h zu schnell ist, zahlt nun beispielsweise 20 statt 10 Euro. In einer 30er-Zone kostet das gleiche Vergehen nun 30 statt 15 Euro.

Teurer wird auch das (beliebte) Falschparken an der Zufahrtsstraße zum Tierpark, das seit Herbst 2021 konsequent kontrolliert wird. Die Knöllchen kosten hier jetzt 25 statt vorher 15 Euro. Wenn die 50 Parkplätze am Tierpark besetzt sind, also lieber gleich den ebenfalls kostenfreien Parkplatz am S-Bahnhof nutzen.

