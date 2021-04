Kranker Eilenburger: Geld reicht noch nicht für Treppen-Lift

Eilenburg

Die Berichterstattung in der LVZ und der Spendenaufruf des Anglerverbandes Leipzig haben schon sehr viel bewegt, nun hat auch der MDR berichtet. Noch aber fehlen dem Eilenburger René Wagner rund 1500 Euro für den Kauf eines Treppenliftes, der dem schwerkranken 61-Jährigen ein Stück Lebensqualität zurückgeben kann.

René Wagner kann ohne Hilfe Wohnung nicht verlassen

Wie berichtet, leidet der Chef des Eilenburger Sportfischervereins Petri Heil an einer unheilbaren Polyneuropathie. Diese heimtückische Krankheit schlägt sich auf Füße und Hände nieder, so dass er nicht mehr richtig laufen und zufassen kann. Für Wagner, der seit vielen Jahren im ersten Stock eines Hauses in der Leipziger Straße wohnt, hat das bittere Konsequenzen. „Seit über einem halben Jahr kann ich meine Wohnung nicht mehr verlassen.“ Ein Treppenlift würde helfen – doch der kostet rund 12 000 Euro. Die Krankenkasse hat 4000 Euro zugesichert, René Wagner selbst kann 3000 Euro beisteuern. Der von der Behinderten-Beauftragten des Landkreises, Marina Lemke, unterstützte Versuch, bei der SAB Hilfe zu erhalten, schlug leider fehl.

Viele Menschen haben schon gespendet

René Wagner ist für jede Hilfe dankbar. Viele Menschen aus Eilenburg und der Region hätten gespendet, nach den TV-Berichten in den Sendungen „Hier ab zwei“ und „Hier ab vier“ gab es sogar Unterstützung aus dem Vogtland und aus Zittau.

Spendenkonto Treppenlift: Saalesparkasse, BIC: NOLADE21HAL, IBAN: DE 37 8005 3762 1902 4059 58

Von ka