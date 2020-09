Doberschütz

Der erste Bagger ist da. Er unterstützt am künftigen Eigenheimstandort Krautgärten in Doberschütz allerdings derzeit noch die archäologischen Untersuchungen. „Doch ab Mitte Oktober wackelt es hier dann richtig“, erklärt Jürgen Nikolaus von der Firma Straßen- und Tiefbau Eilenburg. Die Mitarbeiter dieses Unternehmens erschließen dann für rund 570 000 Euro im Auftrag der Gemeinde Doberschütz, des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde und des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen 13 Eigenheimstandorte.

Die rund 7500 Quadratmeter große Fläche „An der Mühle“ und von der B 87 aus hinter der Tankstelle gelegen, hatte die Gemeinde bereits 2018 von einer Erbengemeinschaft erworben. Danach dauerte die Genehmigungsplanung länger als gedacht. Erst im August kam die bis zuletzt noch fehlende wasserrechtliche Genehmigung.

Vermarktung erfolgt erst 2021

Doch nun geht es mit Volldampf los. „Bis April nächsten Jahres“, so Bürgermeister Roland Märtz ( CDU), „wollen wir die Grundstücke mit Straßen, Wasser, Abwasser und Telekom erschlossen haben.“ Nachdem die Gemeinde aufgrund der sehr hohen Erschließungskosten die letzten von ihr erschlossenen sieben Grundstücke an der Sprottaer Bucht für 120 Euro je Quadratmeter verkaufen musste, strebt die Gemeinde hier nun einen Preis von unter 100 Euro an. Endgültig fest stehe das aber erst nach Abrechnung der derzeitigen Arbeiten, so der Bürgermeister. Erst danach sollen die Grundstücke auch auf den Markt kommen. Sorge, dass die Gemeinde dann auf einen abflauenden Bauboom in Sachen Einfamilienhäuser trifft, hat Roland Märtz nicht. „Wir haben nach wie vor viele diesbezügliche Nachfragen.“

Danach gerät Mörtitz in den Blick

Die Gemeinde hat daher auch schon den nächsten Eigenheimstandort in der Windmühlenbreite in Mörtitz im Blick. Sobald der von der Gemeinde aufgenommene Kredit für das Baugebiet Krautgärten durch den Verkauf dieser Grundstücke abgelöst werden kann, soll der so gewonnene neue finanzielle Spielraum für die dortige Erschießung genutzt werden. In Mörtitz handelt es sich um ein etwa gleich großes Gebiet von rund 8000 Quadratmetern, die als Baugrundstücke erschlossen und parzelliert werden.

Von Ilka Fischer