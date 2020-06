Nordsachsen

Das vor zwei Jahren ins Leben gerufene Kreisentwicklungskonzept (KEK) gibt den Weg vor, wie das Leben in Nordsachsen 2030 aussehen soll und wie der Landkreis dies erreichen kann. Karsten Winkler ist als KEK-Projektkoordinator die Schnittstelle zwischen Landkreis, Kommunen und Bürgern. Der 29-Jährige verwebt die Ideen aus den unterschiedlichsten Bereichen in einen Gesamtzusammenhang und vermittelt zwischen allen Beteiligten. Winkler stammt ursprünglich aus Cavertitz, studierte Geografie und analysierte im Rahmen seiner Masterarbeit die Kampagne „Lieblingsstadt Eilenburg“ hinsichtlich ihrer Wirkung. Fazit: Menschen ziehen nicht allein aufgrund der Kampagne in die Stadt, sie könnte jedoch der letzte Ausschlag für einen Umzug nach Eilenburg sein. Im Interview erklärt er, wie der Landkreis Nordsachsen mit einer schrumpfenden Einwohnerzahl umgeht und worauf es bei seiner weiteren Entwicklung ankommen wird.

Herr Winkler, das Statistische Landesamt hat errechnet, dass im Jahr 2030 in Nordsachsen 193 500 Menschen leben. Wenn es gut kommt. Wenn es schlechter läuft gerade einmal 186 500. Das sind in jedem Fall gut 4000 Menschen weniger als heute. Von welcher Zahl gehen Sie als Projektkoordinator des Kreisentwicklungskonzeptes aus?

Zu allererst muss man betonen, dass es sich hierbei um Prognosen handelt, die in der Zukunft erst noch bestätigt werden müssen. Positiv ist aber in diesem Zusammenhang, dass sich dieser Rückgang im Vergleich mit früheren Jahrzehnten deutlich verlangsamt hat. Dieser Umstand gibt uns die notwendige Zeit, neue Projektideen zu entwickeln und die bestehende Infrastruktur an die sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Um auf die Bevölkerungsprognose zurückzukommen: Grundsätzlich sind wir Optimisten, aber beide Prognosen können nicht unser Anspruch sein. Die Menschen, die hier leben, sollen glücklich sein. Das ist das Ziel des Konzepts. In diesem Zusammenhang richtet der Landkreis seinen Blick gern in Richtung Leipzig, das weiter wächst. Dort knüpft dann die Frage an: Wie kann Nordsachsen davon profitieren? Klar gibt es da bereits einige Städte und Gemeinden. Aber wir müssen da auch ehrlich mit uns sein und sehen, dass nicht jede Region davon profitieren kann. Mittlerweile strahlt das Wachstum aber schon bis nach Torgau aus. Ziel ist, aus dem Schwamm Leipzig einen Kraken zu machen, dessen Arme in die Region reichen – mit Impulsen und Nutzen für beide Seiten.

Bevölkerungsentwicklung 2035 gegenüber 2018 nach Kreisen Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

Im Landkreis profitieren seit einigen Jahren unter anderem Schkeuditz und Taucha auch Rackwitz von der Entwicklung Leipzigs. Der restliche Teil des Landkreises bekommt davon eher nichts ab. Weswegen entwickelt sich der Landkreis so, wie er es aktuell tut?

Der Landkreis entwickelt sich genau wie alle anderen ländlichen Regionen in den neuen Bundesländern. Über Jahrzehnte sind Menschen weggezogen, vor allem in den Westen und vor allem junge Menschen – meist mit einer höheren Ausbildung. Später hat es sich dahin entwickelt, dass die Menschen aus dem Landkreis in die Großstädte, vor allem nach Leipzig, gegangen sind. Dadurch fehlt in Nordsachsen vielerorts gerade die Generation, die jetzt eine Familie gründen würde. Das kann vor allem in Dörfern beobachtet werden. Zwar ist es nicht so, dass diese leer sind, das Durchschnittsalter ist aber aufgrund dieser Abwanderungsbewegungen deutlich gestiegen. Zwar sind in Nordsachsen in der jüngsten Vergangenheit mehr Kinder geboren worden, aufgrund des beschriebenen Ungleichgewichts in der Bevölkerungsstruktur wird die Anzahl der Sterbefälle aber noch für lange Zeit die Geburtenzahl übersteigen.

Wie könnte der Landkreis den Bevölkerungsrückgang zumindest zum Stagnieren bringen?

Deshalb koordiniere ich das Kreisentwicklungskonzept. Ich bündele Ideen der Akteure und moderiere Workshops. Ziel ist, den Landkreis noch attraktiver für Zuzügler aus Leipzig oder anderen Großstädten zu machen und die Bewohner im Blick zu haben. Beispielsweise könnte sich Nordsachsen verstärkt als Wohnort im Grünen profilieren und noch andere Punkte herausstellen, die das Leben in der Großstadt nicht zu bieten hat. Diese Strategie geht insbesondere dann auf, wenn sich die Entfernung zwischen altem und neuen Wohnort zum Pendeln eignet. Die Erfahrung zeigt nämlich, das viele Zuzügler ihren alten Arbeitsplatz trotz Umzug behalten.

Besteht dabei nicht die Gefahr, dass Menschen auf der grünen Wiese bauen, der Kontakt zum bereits bestehenden Dorf dann zu kurz kommt, weil sie unter sich bleiben – sogenannte Schlafdörfer entstehen?

Das kann immer passieren. Zum Beispiel konnte man das beobachten, als in den 90er Jahren eine starke Urbanisierung im Leipziger Raum stattgefunden hat. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele das erste Mal die Gelegenheit, sich den Hauswunsch erfüllen zu können. Also haben die Gemeinden um Leipzig, vieles was heute auch Leipzig ist – wie Wiederitzsch – großangelegte Einfamilienhaussiedlungen errichtet. Das sind riesige Komplexe, die häufig keine Bindung zur ehemaligen Dorfstruktur haben. Dabei hat sich auch wenig vermischt. Die Perspektive hat sich geändert. Ziel ist vielerorts, die Ortskerne zu stärken. Flächen und Höfe, die leer stehen, gibt es ausreichend. Aber das Konzept zielt auf mehr als den Aspekt Einwohnerzuwachs ab – auf Wirtschaft, Landwirtschaft, Arbeit und Erholung.

Der Landkreis Nordsachsen hat 2018 das Kreisentwicklungskonzept auf den Weg gebracht, das alle Punkte und einige weitere bündelt, die wir bis jetzt besprochen haben, richtig?

Genau. Wir haben uns den demografischen Wandel, die wirtschaftliche Struktur, die fortschreitende Digitalisierung, Trends in der Arbeitswelt und sich verändernde Ansprüche der Menschen an ihr Wohn- und Lebensumfeld betrachtet. Das Ziel ist, mit den begrenzten Mitteln so viel zu erreichen wie möglich und sich auf wichtige Sachen zu konzentrieren.

Die da wären?

Zum Beispiel die Menschen mobil zu halten. Entfernungen ändern sich nicht, aber die Zeit in der diese zurückgelegt werden, gilt es zu verkürzen. Entsprechende Konzepte werden erarbeitet, passgenau für die jeweilige Region.

Das ist wahrscheinlich in Schkeuditz leichter als in Arzberg.

Natürlich ist das so. Man wird in Nordsachsen nicht den einen großen Wurf haben, der auf den gesamten Landkreis übertragbar ist. Davon geht auch das Kreisentwicklungskonzept nicht aus. Es ist wichtig, dass man kleinteilig denkt und schaut, was in den unterschiedlichen Regionen passt wie beispielsweise der Bürgerbus in Arzberg.

Wenn es weniger Einwohner gibt, kommt es nicht selten dazu, größere Strukturen zusammenführen zu wollen. Könnten zukünftig ähnlich wie zur Kreisreform vor zwölf Jahren weitere Regionen zusammengelegt werden? Beispielsweise eine Metropolregion Mitteldeutschland, in der Nordsachsen dann aufgeht – eventuell auch ein, zwei Nummern kleiner?

Die Frage kann ich Ihnen als Koordinator des Kreisentwicklungskonzeptes nicht beantworten. Es ist zumindest nicht Gegenstand des Konzeptes, was damit überflüssig wäre. Was wir aber beim Konzipieren tun, ist über die Kreisgrenze hinaus zu schauen, Kooperationen mit unseren Nachbarn einzugehen und entsprechende Projektideen zu entwickeln. Schließlich ähneln sich die Probleme oftmals.

Wenn von den Nordsachsen gesprochen wird, betrifft das Menschen von Mügeln bis Wiedemar, die im Alltag so gut wie nichts miteinander zu tun haben. Gehört zum Konzept, die Verbindung der unterschiedlichen Regionen im Landkreis zu stärken?

Nordsachsen besteht aus ehemals vier Landkreisen. Die regionalen Identitäten sind nach wie vor in den Köpfen. Und das ist auch normal. Ein Delitzscher bleibt ein Delitzscher, ein Torgauer Torgauer ... . Ziel ist, die einzelnen Regionen zu stärken und uns nach außen gemeinsam als ein Landkreis zu präsentieren.

Bevölkerungsentwicklung in Nordsachsen laut Kreisentwicklungskonzept des Landkreises. Bevölkerungsentwicklung in Nordsachsen laut Kreisentwicklungskonzept des Landkreises. Quelle: STATISTISCHES LANDESAMT DES FREISTAATES SACHSEN (2019);STATISTISCHES BUNDESAMT (2019); GEORG CONSULTING (2019)

Es geht im Kreisentwicklungskonzept nicht nur darum, wer im Landkreis leben wird, sondern auch wie dieses Leben im Jahr 2030 aussehen wird. Können Sie das bereits heute skizzieren? Was ist Ihre Vision von Nordsachsen?

Spontan: Der Landkreis sieht wahrscheinlich gar nicht so viel anders aus als jetzt – aber die Leute sind zufriedener. Wir haben passgenaue Lösungen für die einzelnen Regionen gefunden – sei es in der Mobilität, beim Wohnraum oder in der Wirtschaft. Ergo, dass genau das, was wir derzeit im Prozess beim Erstellen des KEK mit Projekten unterfüttern dazu beiträgt Nordsachsen lebenswerter zu machen – für die Bewohner, Zuzügler, Pendler, Unternehmer, Landwirte und Urlauber.

Von Mathias Schönknecht