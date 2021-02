Kreisfeuerwehr-Chef Frank Reichel nimmt ab – 44 Kilo in einem Jahr weg

Lampersdorf

Jeder der ihn trifft, erlebt ihn als herzlichen, aufgeschlossenen, humorvollen Menschen, bei dem man beide Hände braucht, um ihn richtig in die Arme zu schließen. Ja, Frank Reichel aus Lampersdorf (Gemeinde Wermsdorf) ist ein kräftiger Mann, der in der Öffentlichkeit auffällt. Umso mehr überrascht ist man nun, wenn man den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz heute sieht. Nicht nur seine Körpermasse hat sich deutlich reduziert. Nein, auch sein Gesicht wirkt deutlich schmaler und das lässt die Menschen, die ihn kennen, zweimal hinschauen, ob es sich bei der Person tatsächlich um Frank Reichel handelt.

Dieses Foto entstand 2019. Quelle: Jana Brechlin

Tag X war am 16. Februar 2020

Noch immer ist er heiter und freundlich. Das verrät sofort, wer da vor einem steht. Doch er hat eine Verwandlung gemacht, die ihm ziemlich deutlich anzusehen ist. Und diese Verwandlung ist der Verlust von 44 Kilogramm Körpergewicht. „Am 16. Februar 2020 war der Tag X“, erinnert sich der 61-Jährige. „Wir sind an dem Tag aus dem Winterurlaub gekommen. Obwohl ich mich sonst nur selten auf die Waage stelle, habe ich es an diesem Tag getan. Und in dem Moment stand meine Entscheidung fest: So geht es nicht mehr weiter!“ Die Waage zeigte ein Gewicht von 147,9 Kilogramm an – also fast drei Zentner. „Ute, das ist heftig“, sagte er an dem Tag zu seiner Frau.

Seit diesem Tag führt er akribisch Tabellen über sein Gewicht. Und die Diagramme zeigen deutlich: Er hat Erfolg! Am 30. März hatte er bereits 16 Kilogramm verloren. „Zwischendurch bin ich fast verzweifelt. Das Gewicht ging immer wieder hoch und runter. Es waren immer Wellen in meinem Diagramm.“ Und dennoch sank langfristig sein Gewicht.

Jeden Morgen nach dem Aufstehen, aber vor dem Frühstück, stellt er sich nun auf die Waage. „Ich habe nie gehungert. Aber ich habe meine komplette Ernährung umgestellt. Ich habe auch kein Geld für irgendwelche Diäten oder Tabletten ausgegeben. Sogar das Gerücht, dass ich meinen Magen verkleinern lassen habe, geht rum. Aber auch dem ist nicht so. Auch dass ich vielleicht krank sei, haben die Leute vermutet. Im Gegenteil! Ich fühle mich super und habe sogar noch Geld gespart“, so der Lampersdorfer.

Keine zweite Portion, nur weil noch etwas da ist

Ab dem 16. Februar hat er komplett auf Süßigkeiten verzichtet. „Mich stört das nicht. Ich habe sowieso nur selten Süßigkeiten gegessen“, sagt Ute Reichel, die bei der Ernährungsumstellung ihres Mannes mitzieht. „Früher habe ich nach der Nachtschicht an der Tankstelle angehalten und fünf kleine Brötchen für das Frühstück mitgenommen. Dann wurde Wurst und Marmelade drauf geschmiert. Das gibt es heute nicht mehr in diesem Maße. Zum Frühstück essen wir Eiweißschnitte mit körnigem Frischkäse. Am Mittag ist die Portion einfach etwas kleiner als früher. Man holt sich dann eben keine zweite Portion, wenn man eigentlich satt ist, nur weil noch etwas da ist oder es einfach so gut schmeckt. Wir versuchen auch, gesünder zu kochen. So gab es gestern Lachs mit grünen Nudeln. Ich verzichte auch nicht auf Wein. Jeden Sonnabend wird ein schöner Rotwein aufgemacht. Beim Grillen gibt es dann eben nur eine Wurst und Geflügelsteak und kein großes Steak. Radieschen, grüne Gurken, Tomate-Mozzarella – all das ist nun unser Knabberteller. Wir essen auch gerne Gemüse. Das bestellen wir nun immer von einem Biobauern. Fleisch essen wir weniger und nur dann, wenn wir auch Appetit darauf haben.“

Ute Reichel ist eine sehr gute Köchin. Sie achtet darauf, dass die zubereiteten Speisen wenig Fett enthalten. Wenn es darum geht, Fisch zuzubereiten, ist aber Frank Reichel der Experte. So bestellte er zum Beispiel ein Zedernholz-Brett, um Flammlachs über dem Feuer zu grillen.

Viel Bewegung auch durch gemeinsame Ausflüge: Ute Reichel unterstützt ihren Mann Frank beim gesunden Lebenswandel. Quelle: privat

Als Rettungsassistent muss er oft mit vielen schweren Taschen viele Treppen zu den Patienten steigen. Das ist er gewohnt. Das hat ihm auch mit 147,9 Kilo auf den Hüften nichts ausgemacht. Umso mehr hat es ihn überrascht, als er, trotz seiner guten Gewichtsabnahme, plötzlich stark schnaufend oben ankam. Der Grund dafür ist einfach, erklärt er selbst: „Ich war kaputt und mir taten die Knochen weh. Das war aber ganz normal. Da die Kalorienzufuhr gekürzt wurde, fehlte mir auch die Energie und der Körper benötigt Zeit, sich daran zu gewöhnen.“

Frank Reichel auf Abnehmkurs. Quelle: privat

Auch wenn er keinen Sport getrieben hat, war er im letzten Jahr immer aktiv. Da keine langen Reisen möglich waren, war Familie Reichel im Garten sehr aktiv. Sie haben sich eine neue Küche angeschafft und die alte in den Garten umverlagert. So lebten sie fast nur noch draußen und gingen lediglich zum Schlafen nach drinnen. „Wir haben sogar draußen gefrühstückt. Wir haben Holz gesägt, gespaltet und eingestapelt, was auch ziemlichen körperlichen Einsatz erforderte.“ Gemeinsam mit Ute Reichel und Hund Rex geht es regelmäßig auf große Tour. So konnten bereits viele schöne Orte entdeckt werden.

Medikamente sind nicht mehr nötig

Um auch medizinisch abgesichert zu sein, suchte Frank Reichel seinen Hausarzt auf. Dieser stellte ihn auf den Kopf. Auch ein Langzeitblutdruck-Gerät musste der Lampersdorfer tragen. Das Resultat: Er muss keine Medikamente mehr nehmen. „Ich haben früher Medikamente aufgrund meiner Gicht und wegen niedrigem Blutdruck genommen. Das muss ich nun nicht mehr. Das hat die Ernährungsumstellung bewirkt. Auch der Arzt ist sehr zufrieden. Ich fühle mich einfach wohler, kann mich besser nach etwas bücken. Doch deswegen ist nun nicht alles total anders. Aber ich habe mein Ziel so gut wie erreicht. Das ist es, was ich wollte.“ Und sein Ziel war es am Anfang, auf 112 Kilo runterzukommen.

Frank Reichel mit Hund Rex Quelle: privat

„Ein guter Feuerwehrmann muss 112 Kilo wiegen. Ein Feuerwehrmann wächst mit seinen Aufgaben. So bin auch ich gewachsen. Und da ich nun einige Aufgaben abgeben konnte, kann auch mein Gewicht wieder etwas runter“, sagt er mit einem Lachen. Dass das mit dem Abnehmen so gut funktioniert, hätte er selbst nicht erwartet. So hat er sich ein neues Ziel gesetzt: 100 Kilo sollen es werden. Und bis zu dieser Zahl ist es nicht mehr weit. Schließlich bringt er heute nur noch 104 Kilo auf die Waage.

Von Kristin Engel