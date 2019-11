Kripo ermittelt nach dem Sturz in der Schönaer Kirche

Schöna

Wenn ein seltenes Ereignis wie die Reparatur einer Jahrhunderte Jahre alten Kirchenglocke in einem kleinen Dorf wie Schöna ansteht, arbeiten alle Hand in Hand. Umso größer ist die Betroffenheit, wenn, wie Dienstag geschehen, ein tragisches Ereignis den eigentlichen Anlass in den Hintergrund rückt. Wie berichtet, ist eine 61-jährige Frau beim Sturz in die Tiefe schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Hubschrauber in eine Leipziger Klinik gebracht werden und wird seit dem dort behandelt.

Kriminalpolizei ermittelt Umstände des tragischen Sturzes

In dem Gotteshaus liefen zum Unglückszeitpunkt Arbeiten, um die größere der beiden Glocken aus dem Turm herabzulassen. Im Innenraum waren deshalb mehrere Zwischenböden geöffnet worden, um das rund 500 Kilogramm schwere Geläut an einer Winde senkrecht abwärts zu transportieren. Offenbar wollte die Schönaerin dies aus nächster Nähe betrachten, fiel dabei durch das Loch mehrere Meter in die Tiefe . Die genauen Umstände seien Gegenstand der weiteren kriminalpolizeiliche Untersuchung, sagte Birgit Höhn von der PD Leipzig. Das Geschehen löste bei allen Beteiligten um René Schönberger, Vize-Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, sowie Anwohnern große Betroffenheit aus. Aus Rücksicht auf die Familie und die laufenden Ermittlungen wolle er sich in der Öffentlichkeit derzeit nicht äußern, bat Schönberger am Mittwoch auf LVZ-Anfrage um Verständnis.

Glocke war für den Abbau bereits vorbereitet

Am Dienstagmorgen hatten die Arbeiten wie geplant begonnen. Orgelbauer Volkmar Knapp aus Gönitz und Dachdeckermeister Matthias Große bereiteten alles für den Abtransport des schweren Bronze-Kolosses vor. René Schöneberger und Andreas Schattling schleppten den alten Klöppel nach unten. Die Glocke war aus den Lagern gehoben und mit Ketten und Gurten gesichert auf Stützbalken gestellt worden und sollte mit Flaschenzug ins Erdgeschoss gelassen werden. Um sie zu stabilisieren, war die Glocke eine Etage tiefer gelagert worden. Am Mittwoch sollte das Geläut den Boden erreichen.

René Schönberger und Andreas Schattling mit dem alten Klöppel. Quelle: Wolfgang Sens

Für bayrische Spezialfirma ist das der letzte Auftrag

Auf dem Straßenweg wird es nach Nördlingen gebracht. Für die Glockenschweißerei Lachenmeyer, die seit den 1920er-Jahren auf die Reparatur von Kirchenglocken spezialisiert ist, ist der Auftrag aus Schöna der letzte. Die Firma schließt, weil es keinen Nachfolger gibt. Das Unternehmen ist als vermutlich weltweit einziges auf die Reparatur per Schweißverfahren spezialisiert. René Schöneberger ist froh, dass dies noch kurzfristig geklappt hat. Erst vor wenigen Monaten war der Riss entdeckt worden. Seit 1. September war die Glocke verstummt. Derzeit erklingt nur die kleinere um 8, 12 und 18 Uhr. Schon im nächsten Jahr soll sie wieder läuten – im 770. Jahr ihres Gusses. Für die Reparatur werden weitere Spenden benötigt.

Spenden: KKA Eilenburg, Verwendungszweck „ Kirchenglocke Schöna“, IBAN DE42 3506 0190 1551 5860 29, KD Duisburg

Von Kathrin Kabelitz