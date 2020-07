Für die Christenlehrekinder ist das Zeltwochenende im Krippehnaer Pfarrgarten zu Beginn der Sommerferien immer ein Höhepunkt. Doch Corona macht auch hier einen Strich durch die Rechnung. Ein neues Projekt in Sachen Konfirmation ist auf nächstes Jahr verschoben.

Blick auf die Kirche in Kripppehna, in und an der zu Ferienbeginn eigentlich wieder das Zeltwochenende der Christenlehrekinder stattfinden sollte. Quelle: Steffen Brost